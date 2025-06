Giampiero Fugnanesi nuovo coordinatore della Consulta Anci Umbria per le Politiche della Montagna

Giampiero Fugnanesi, sindaco di Sigillo, è stato nominato nuovo coordinatore della Consulta Anci Umbria per le Politiche della Montagna. La designazione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci e dei Piccoli Comuni di Anci Umbria, che si è tenuta mercoledì pomeriggio presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Perugia, alla presenza del presidente Federico Gori e del segretario generale Silvio Ranieri.

“Sono onorato di essere stato nominato coordinatore della Consulta Anci Umbria per le Politiche della Montagna. Questo incarico rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto come sindaco, un percorso fatto di impegno, progettualità e attenzione al nostro territorio”, ha dichiarato Fugnanesi dopo l’ufficializzazione della nomina.

Il sindaco di Sigillo ha inoltre sottolineato come questa nuova responsabilità rappresenti “uno stimolo ulteriore per continuare a lavorare con determinazione, mettendo in campo competenze ed esperienze per affrontare al meglio le sfide future dei Comuni umbri”. Ha infine rimarcato l’importanza della collaborazione con le istituzioni regionali: “Lavoreremo in sinergia con gli enti sovracomunali come la Regione Umbria per cercare di dare spazio a una programmazione in grado di fornire risposte e servizi ai cittadini”.

Oltre alla nomina di Fugnanesi, l’assemblea ha designato Remigio Venanzi, sindaco di Polino, quale nuovo coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, ed Elisa Sabbatini, sindaca di Castel Ritaldi, come coordinatrice della Consulta delle Unioni di Comuni e Gestioni associate.

“Abbiamo bisogno di figure competenti, motivate e rappresentative dei territori – ha commentato il presidente di Anci Umbria Federico Gori – con queste nomine rafforziamo ulteriormente il lavoro delle Consulte, che rappresentano uno strumento fondamentale per dare voce alle istanze dei nostri Comuni, in particolare di quelli più piccoli, montani o associati. Queste nuove designazioni arricchiranno il lavoro di Anci Umbria con una rappresentanza ancora più ampia e con una prospettiva di collaborazione sempre più concreta e strutturata”.