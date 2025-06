Giornata Mondiale del Donatore, a Gualdo Tadino il 14 giugno l’Avis incontra i cittadini in Piazza Martiri

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno di ogni anno su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Avis Comunale di Gualdo Tadino promuove un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione nel cuore della città.

Sabato 14 giugno, a partire dalla mattina, sarà allestito un punto informativo in Piazza Martiri, dove sarà possibile conoscere più da vicino le attività dell’associazione, i progetti in corso e, soprattutto, l’importanza della donazione di sangue e plasma come gesto di altruismo e responsabilità civica.

Il tema scelto quest’anno dall’OMS è “Give blood, give hope: together we save lives” (“Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite”), uno slogan che Avis Nazionale ha rilanciato con il messaggio: “Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite”.

Durante la giornata, saranno presenti anche altre associazioni locali, con cui Avis sta sviluppando una sinergia orientata al senso civico e alla promozione dell’aiuto reciproco. Verranno inoltre raccolte testimonianze dirette di donatori e condivise esperienze significative, comprese le difficoltà e le motivazioni che spingono tante persone a compiere questo gesto prezioso.

“Abbiamo voluto celebrare questa giornata con un’iniziativa pubblica, semplice ma significativa, per ribadire quanto sia fondamentale la donazione di sangue e quanto sia importante il ruolo di ogni singolo donatore per la salute della nostra comunità – evidenzia Maurizio Brunetti, presidente di AVIS Gualdo Tadino – Invitiamo tutti cittadini, in particolare i giovani, ad avvicinarsi a questa realtà: donare è un atto di solidarietà che può salvare vite“.

Durante l’evento sarà anche allestito uno spazio ricreativo per i giovani donatori del futuro, in parte realizzato in collaborazione con l’Atletica Tarsina, per coinvolgere le nuove generazioni in un percorso educativo e solidale.