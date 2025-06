Un teatro pieno per Fra Mauro, il suo libro postumo unisce storia e solidarietà

E’ stata un grande successo di pubblico la presentazione del libro “Tarsis – 3000 anni di storia dal Colle di Mori a Col Sant’Angelo”, opera postuma di Fra Mauro di Virgilio, appassionato di archeologia scomparso nel 2018, che si è svolta venerdì 6 giugno al Teatro Talia di Gualdo Tadino

Nella prima parte del volume si parla della vita di Fra Mauro, della sua passione archeologica e dei suoi tanti anni di studi attraverso i racconti di amici e familiari.

Nella seconda si narra invece la ricostruzione storica che Fra Mauro fece di Colle di Mori, dalle origini del popolo dei Tarsinati fino al primo Medioevo Gualdese.

Le generose offerte raccolte dalla distribuzione del libro sono state interamente devolute al progetto “Gualdo per Butembo” per la realizzazione di una infermeria nella città di Butembo in Congo, cui fa riferimento il sacerdote don Dieu Donné Kasereka.







I promotori hanno voluto ringraziare gli amici e i familiari di Fra Mauro per la partecipazione, l’Amministrazione Comunale per il patrocinio e Comunanza Agraria Appennino Gualdese per il generoso contributo, i rappresentanti di enti pubblici e privati che sono intervenuti alla serata, la giornalista Cinzia Tini che ha condotto professionalmente la serata, coordinando i vari interventi con il supporto tecnico di Marco Coldagelli, e un “grazie” a chi ha permesso la pubblicazione del libro, realizzando così il sogno di Fra Mauro di far conoscere la “realtà del Colle di Mori”

Fra Mauro avrebbe detto che “nulla succede per caso”.