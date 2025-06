La biblioteca di Gualdo Tadino non va in vacanza, 10 iniziative gratuite per l’estate dei bambini

L’estate a Gualdo Tadino si preannuncia ricca di divertimento e apprendimento per i più piccoli grazie a un vasto programma di eventi gratuiti offerti dalla Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri”.

Con ben dieci iniziative pensate per diverse fasce d’età, la biblioteca si conferma un punto di riferimento e un luogo di incontro e coesione sociale che non chiude i battenti nemmeno durante i mesi estivi.

“Siamo entusiasti di offrire un programma così ricco e diversificato ai bambini della nostra città – ha detto l’assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi – La biblioteca è un vero e proprio cuore pulsante per Gualdo Tadino, un luogo dove la cultura è accessibile a tutti e dove si favoriscono la socializzazione e la crescita personale. Queste iniziative estive sono un ulteriore passo in questa direzione, permettendo ai più giovani di continuare a imparare e divertirsi anche quando la scuola è finita.”

Il calendario di appuntamenti prenderà il via a giugno con “Quiz mania” mercoledì 18, dalle 16 alle 18, rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni che potranno mettere alla prova le proprie conoscenze.

Seguirà “I segreti delle piante” mercoledì 25, sempre dalle 16 alle 18, dove i partecipanti dai 5 ai 10 anni potranno creare il proprio erbario.

Il mese si concluderà sabato 28 alle 10:30 con “Magie tra le pagine: racconti fantastici per sognare insieme“, letture a cura di Camilla Baldinelli e Sabrina Anderlini, consigliate per la fascia d’età 5-7 anni.

Luglio si aprirà mercoledì 2, dalle 16 alle 18, con una divertente “Caccia al tesoro tra i libri” per bambini dai 7 ai 10 anni.

Sabato 5 alle 10:30, Camilla Baldinelli e Sabrina Anderlini torneranno con “Storie tutto d’un fiato: racconti brevi e svolte inaspettate“, per i più piccoli dai 5 ai 7 anni.

Mercoledì 16, dalle 16 alle 18, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno scatenare la loro creatività con “A scuola di collage per creare il libro che non c’è“.

Il mese si chiuderà mercoledì 23, dalle 16 alle 18, con “Fatti catturare dalle piante carnivore“, a cura di Valerio Righi, un appuntamento consigliato dai 5 anni in su.

Anche agosto vedrà la biblioteca protagonista: sabato 2, alle ore 16, grandi e piccini (dai 4 anni in su) potranno assistere allo “Spettacolo di Burattini – Il miracolo della mula” ospitato dal Museo del Somaro – Centro per l’arte Contemporanea, promosso da “Fontemaggiore” nell’ambito del progetto Classico Vs Contemporaneo_ UST, finanziato da Sviluppumbria.

Mercoledì 6, dalle 1 alle 18, giovani adolescenti, avranno l’opportunità di coltivare il pensiero in dialogo con “Il seme di una frase: coltivare il pensiero in dialogo“.

Infine, mercoledì 20, dalle 16 alle 18, i più piccini (3-5 anni) saranno coinvolti dalle “Coccole di parole“, letture ad alta voce per stimolare la fantasia.

La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” è aperta tutti i giorni da martedì a sabato.

Tutte le attività sono gratuite, ma per una migliore organizzazione è consigliata l’iscrizione,

i informazioni sul programma è possibile visitare la pagina Facebook Biblioteca comunale Gualdo Tadino o contattare il numero 075 9141414.

ESTATE IN BIBLIOTECA

Letture, giochi, intrattenimento

GIUGNO

“Quiz mania”

Indovina, rispondi e divertiti! Un viaggio alla scoperta del sapere!

Mercoledì 18 GIUGNO dalle 16:00 alle 18:00

Età consigliata: 7 – 10 anni

“I segreti delle piante”

Prendiamo spunto dai libri di piante e fiori in biblioteca e costruiamo insieme un Erbario.

Mercoledì 25 GIUGNO dalle 16:00 alle 18:00

Età consigliata: 5-10 anni

“Magie tra le pagine: racconti fantastici per sognare insieme”

Letture a cura di Camilla Baldinelli e Sabrina Anderlini

Sabato 28 GIUGNO alle 10:30

Età consigliata: 5 – 7 anni

LUGLIO

“Caccia al tesoro tra i libri”

Avventura tra indizi ed enigmi sulle più belle storie per bambini!

Mercoledì 2 LUGLIO dalle 16:00 alle 18:00

Età consigliata: 7- 10 anni

“Storie tutto d’un fiato: racconti brevi e svolte inaspettate”

Letture a cura di Camilla Baldinelli e Sabrina Anderlini

Sabato 5 LUGLIO alle 10:30

Età consigliata: 5-7 anni

“A scuola di collage per creare il libro che non c’è”

In un regno di carta e colla, piccoli autori daranno vita al libro che ancora non esiste.

Mercoledì 16 LUGLIO dalle 16:00 alle 18:00

Età consigliata: 6 – 10 anni

“Fatti catturare dalle piante carnivore”

A cura di Valerio Righi

Mercoledì 23 LUGLIO dalle 16:00 alle 18:00

Età consigliata: 5 + anni

AGOSTO

“Spettacolo di Burattini – Il miracolo della mula”

Museo del Somaro. Centro per l’arte Contemporanea

Sabato 2 AGOSTO, ore 16:00

Bambini e famiglie da 4 anni in su

Promosso da “Fontemaggiore”, progetto Classico Vs Contemporaneo_ UST, finanziato da Sviluppumbria Spa.

“Il seme di una frase: coltivare il pensiero in dialogo”

Ascolto, dialogo, condivisione e divertimento!

Mercoledì 6 AGOSTO dalle 16:00 alle 18:00

Età consigliata: 11- 13 anni

“Coccole di parole”

Letture ad alta voce per stimolare la fantasia!

Mercoledì 20 AGOSTO dalle 16:00 alle 18:00

Età consigliata: 3-5 anni