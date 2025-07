Costacciaro, luci su Cinecittà: torna il Tito Film Festival

Il 12 e 13 luglio torna a Costacciaro il Tito Film Festival, giunto alla quarta edizione, con un ricco programma di eventi, proiezioni, formazione e ospiti illustri.

Il festival è intitolato a Tito Marconi, originario di Costacciaro e presidente di Cinecittà dal 1949 al 1956, figura chiave nel rilancio della produzione cinematografica italiana nel dopoguerra.

Tito Marconi viene considerato ancora oggi un’eccellenza per l’impronta lasciata. Ha contribuito in maniera determinante a rilanciare la fabbrica del cinema italiano avviandola al periodo storico di maggior splendore, e ha sempre rappresentato per Costacciaro un riferimento per aver dato all’epoca la possibilità a una quarantina di famiglie locali di trovare uno sbocco professionale.

I suoi concittadini diventarono presto quelle abili maestranze del cinema che, a partire dal dopoguerra, contribuirono alla nascita del mito di Cinecittà, prendendo parte alla realizzazione di capolavori quali Ben-Hur e Cleopatra.

Per questo, in occasione del Festival, il sindaco Andrea Capponi consegnerà, a nome dell’amministrazione comunale, un riconoscimento a uno dei familiari di quanti, partendo da Costacciaro, andarono a lavorare a Cinecittà.

Il Tito Film Festival – Il Festival della Gratitudine è promosso dal Comune di Costacciaro con il sostegno della Fondazione Perugia e altri partner del territorio, e si inserisce all’interno del progetto “Il Borgo dell’Arte”, che punta a valorizzare l’identità culturale locale e il ruolo delle nuove generazioni. Il filo conduttore del Festival è rappresentato appunto dal concetto di gratitudine per il senso identitario nel riconoscere lo spessore umano e professionale di Tito Marconi.

L’evento è inserito all’interno del progetto “Il Borgo dell’Arte” che contempla attività di teatro, con corsi specifici in lingua inglese, e la rappresentazione di saggi teatrali, con il coinvolgimento di circa 70 giovani dell’Istituto Comprensivo di Sigillo.

Nella rassegna culturale s’inserisce l’iniziativa delle borse di studio, rese possibili per il sostegno dell’azienda Siami Acque Minerali con i marchi Lieve, Misia e Mottete, destinate a studenti che frequentano le scuole medie e superiori del territorio comprensoriale eugubino-gualdese, impegnati nella produzione di cortometraggi. I giovani vincitori verranno premiati nella giornata del 13 luglio.

Nelle mattinate del 12 e 13 luglio verrà attivato un corso di formazione per i giovani partecipanti alle Borse di Studio e non solo, volto all’apprendimento delle nuove tecniche per la produzione di cortometraggi, grazie alla partecipazione e collaborazione di nomi di spicco nel settore cinematografico, avremo infatti quali formatori, l’attore Lorenzo Lazzarini , il regista e sceneggiatore Lorenzo Giovenga e l’attrice Alessandra Masi.

Prevista l’attivazione di abbonamenti per le proiezioni cinematografiche all’interno della sala San Marco di Costacciaro adibita a luogo sociale e aggregativo culturale, per il teatro e il cinema.

Lunedì 7 luglio, alle ore 11:30, presso la Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, sede dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del festival. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Costacciaro Andrea Capponi, il direttore di Rai Cinema e curatore del festival Adriano De Maio, il consigliere regionale Cristian Betti e la presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi.

Sabato 12 luglio si terrà la cerimonia di apertura, seguita alle 18 dal panel con ospiti di grande rilievo del cinema e della televisione: gli attori Alessio Chiodini, Sebastiano Somma, Marco Leonardi, Carmen Signoriello, Manuel Mazia, il regista Giacomo Campiotti e Adriano De Maio, drettore Cinema e Serie TV Rai. Modera l’attrice Laura Lena Forgia.

Domenica 13 luglio, alle ore 16.30, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio “Il mondo che vorrei”, con la partecipazione dell’attore Alessio Chiodini come padrino dell’evento, e a seguire, alle 18.00, l’assegnazione dei riconoscimenti alle maestranze.

Entrambe le serate saranno arricchite da street food (dalle 17 in Corso Mazzini) e musica dal vivo dalle ore 21. Le attività si svolgeranno nella chiesa di San Francesco e del centro storico di Costacciaro.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero.