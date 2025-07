Freccette, il talento gualdese Francesco Anderlini trionfa al Grand Prix e conquista la maglia azzurra

Un giovane talento locale sta facendo parlare di sé nel mondo delle freccette.

Francesco Anderlini, gualdese di appena 12 anni, è infatti riuscito a conquistare un risultato straordinario al Grand Prix del Lazio, svoltosi dal 4 al 6 luglio a Broccostella in provincia di Frosinone, aggiudicandosi la vittoria in finale contro Luca Fiori di Ascoli Piceno nella sua categoria. Questo successo gli ha garantito per la seconda volta il diritto di vestire la maglia azzurra della Nazionale Italiana Juniores di freccette.

La vittoria di Francesco in terra laziale, dove era accompagnato per l’occasione da suo padre Roberto, è un traguardo eccezionale per un ragazzo così giovane, che gioca per la società dell’Asd Circolo Gualdo del delegato Fidart Umbria, Paolo Raggi, con sede presso il circolo dello stadio comunale “Carlo Angelo Luzi”.

La sua determinazione, precisione e freddezza nel gioco lo hanno portato a emergere tra i migliori giovani atleti italiani, guadagnandosi un posto nella squadra azzurra che parteciperà all’IDF Mondiale, il campionato mondiale di freccette, in programma dal 26 al 31 ottobre 2025 in Slovacchia.

Francesco sarà accompagnato in questa avventura internazionale da compagni altrettanto promettenti: Thomas Rao, Diego De Lisi, Davide De Lisi e Francesca Munari, tutti convocati per questa importante competizione che vedrà gli azzurrini sfidare i migliori talenti mondiali.

Ma non è tutto. Dal 28 settembre al 1 ottobre Francesco sarà impegnato a Lignano Sabbiadoro per disputare il prestigioso Trofeo Coni, un altro importante appuntamento nel calendario sportivo giovanile, dove avrà l’occasione di mettere alla prova ancora una volta le sue abilità e di confrontarsi con i migliori atleti nazionali.

Infine, con grande ambizione, la giovane promessa gualdese si è prefissata l’obiettivo di riportare a casa il titolo italiano nel prossimo Campionato Nazionale in programma sempre nel mese di settembre. Un sogno che rappresenta il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, allenamenti e tanta passione per questo sport.