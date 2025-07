Sulla strada della solidarietà, domenica 20 luglio torna la Camminata Avisina

Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti diventati una piacevole tradizione dell’estate gualdese: domenica 20 luglio torna la Camminata Avisina, giunta alla sua 29esima edizione.

Promossa dalla Comunale Avis di Gualdo Tadino, l’iniziativa coniuga lo sport all’aria aperta con i valori della solidarietà e della promozione della donazione del sangue.

Il ritrovo è previsto per le ore 8:15 al piazzale della Rocca Flea, dove sarà scattata la foto ufficiale e consegnato un gadget ricordo a tutti i partecipanti. Da lì partirà la camminata in direzione Valsorda, con una tappa presso la fontanella Avis “Otello Moscoloni” in zona castagneto, per un momento di ristoro e il rifornimento di acqua.

All’arrivo a Valsorda ore 11, sarà celebrata una Santa Messa nella chiesetta della vallata. Al termine della funzione, intorno alle 12:30, è previsto un piccolo ristoro presso l’attiguo rifugio.

L’iniziativa è aperta a tutti – grandi e piccoli – e come ogni anno vedrà la partecipazione di numerosi amanti della montagna e della natura, uniti da uno spirito di amicizia e condivisione.

In caso di condizioni meteo favorevoli, saranno presentati animali in cura dei Carabinieri Forestali di Assisi. È inoltre previsto uno spazio divertimento per i più piccoli.

Per informazioni si può contattare i seguenti numeri: 075 916172 – 335 7908303.