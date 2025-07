A Cava de’ Tirreni gli Stati Generali della Bellezza di ALI. Presciutti: “Dobbiamo essere custodi e innovatori”

Il 17 e 18 luglio Cava de’ Tirreni si è svolta la quarta edizione degli Stati Generali della Bellezza, promossa da ALI – Autonomie Locali Italiane, con la partecipazione di sindaci, assessori e amministratori provenienti da ogni parte d’Italia.

Al centro dei lavori il rapporto tra patrimonio culturale e patrimonio naturale come leva strategica per rigenerare i territori. “La bellezza può e deve essere un elemento strutturale delle politiche locali”, è stato ribadito fin dall’apertura.

A chiusura della prima giornata la firma degli amministratori della Carta della Bellezza all’Abbazia della SS. Trinità.

Tra i protagonisti della due giorni anche Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e vicepresidente nazionale di ALI, intervenuto nella seconda giornata. Presciutti ha portato all’attenzione dei presenti una riflessione sul valore della connessione e della visione nel rilancio dei territori, in particolare delle aree interne come la Fascia Appenninica.

Il sindaco di Gualdo Tadino ha sottolineato come la valorizzazione non possa fermarsi ai singoli borghi o alle singole città: “Dobbiamo saper comunicare questi temi al mondo, non solo ai nostri concittadini – ha detto – Se restiamo rinchiusi dentro il nostro piccolo e bellissimo orticello, perdiamo la vera sfida.”

Presciutti ha quindi richiamato l’attenzione sul Giubileo di San Francesco, in programma il prossimo anno in Umbria, come grande occasione per fare sistema.

Nel suo intervento, il sindaco ha anche criticato la logica dei bonus, chiedendo invece misure strutturali per investimenti di lungo termine: “Servono scelte coraggiose e strutturate. Dobbiamo essere gelosi custodi della nostra storia, ma anche innovatori. Conservare sì, ma guardando avanti.”

Proprio il coraggio è stato uno dei leitmotiv del suo intervento: “Coraggio significa investire, programmare, osare. Solo così generiamo vera bellezza.”

Presciutti ha infine sottolineato il ruolo fondamentale di ALI nel creare uno spazio di confronto e visione tra le amministrazioni: “Bene ha fatto ALI a promuovere per il quarto anno consecutivo questo evento. Bene facciamo tutti noi a rilanciare insieme una nuova idea di sviluppo fondata sulla bellezza.”

Il forum ha visto anche la partecipazione di delegazioni istituzionali da Germania, Grecia e Spagna, e un approfondimento sul tema del turismo sostenibile e del rischio overtourism. A chiudere i lavori il sindaco di Napoli e presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Roma e presidente nazionale di ALI, Roberto Gualtieri.