Weekend a tutto gas: freestyle e motogiro per i 60 anni del Moto Club Gualdo Tadino

Il Moto Club Gualdo Tadino festeggia il suo 60° anniversario con una due giorni che animerà la città oggi, sabato 19, e domenica 20 luglio.

Con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, la manifestazione si annuncia piena di adrenalina, spettacolo e mangiar bene, pensata non solo per gli appassionati delle due ruote, ma anche per chi vuole vivere un weekend di intrattenimento ed emozioni.

La festa inizierà sabato 19 luglio dalle ore 17 in Piazza Federico II di Svevia, di fronte alla Scuola “Franco Storelli”. L’ingresso sarà gratuito e il pomeriggio sarà interamente dedicato ai motori, con esibizioni spettacolari che vedranno protagonisti alcuni dei nomi più noti del freestyle e del trial acrobatico. James Trincucci, Cacciastunt e Martina Gallieni si esibiranno tra salti, pieghe, impennate, burnout e prove di equilibrio mozzafiato.

Sarà presente anche una zona dedicata al Motor Bike Expo, con street food e una serata disco animata dal dj set di Jonathan Panico e dalla voce di Alex F. Spazio anche alla creatività con sessioni di body painting e la collaborazione artistica del team 7A Tattoo Art.

Domenica 20 luglio sarà una giornata più legata alla tradizione e alla passione per il mototurismo. Il ritrovo è previsto alle ore 9 in Piazza Soprammuro per le iscrizioni al Motogiro (quota di partecipazione 10 euro), a cui seguirà la partenza per un tour su due ruote tra le bellezze del territorio.

Una tappa speciale sarà dedicata alla visita del Birrificio Flea, con degustazione di birra artigianale e formaggi locali. La giornata si concluderà con il pranzo sociale presso la Taverna di San Benedetto, per brindare ai 60 anni del Moto Club.