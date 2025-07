Sul Monte Alago torna il Nocera Summer Festival

Un festival giovane, nato dall’amore dei giovani per la propria città e per il proprio territorio. Per il terzo anno di fila il Nocera Summer Festival torna ad animare le vette del Monte Alago.

Domani e dopodomani, venerdì 25 e sabato 26 luglio la montagna nocerina ospiterà due serate ricche di musica e divertimento.

Ad organizzare l’appuntamento è Nu Era, associazione di giovani, nata proprio dall’impegno di un gruppo di amici e che, da qualche anno, concretizza eventi di richiamo regionale.

Il Nocera Summer Festival è il frutto della sintesi tra il verde del Monte Alago e la musica, che si incontrano per dare vita a una festa che promette di richiamare pubblico da tutta la regione.

Venerdì 25 alle 18 Dj Reborn darà il via al festival. Contemporaneamente aprirà l’area bar e dalle 19 entrerà in funzione anche l’area food a cura dei ristoranti Pian delle Stelle e Taverna de Cinicchia con uno stand di Dolci Tentazioni.

Alle 21 si esibirà il “one man band” Like a Dog, lasciando poi spazio ai Secondo Tempo, cover band degli 883. Da mezzanotte e mezza il via all’after show, che sarà curato dai dj Meloni Bros.

La serata di sabato inizierà sempre alle 18 con i suoni in vinile di Dj Reborn. Alle 21 salirà sul palco Livan, una vecchia conoscenza del Summer Festival che due anni fa riscosse grande successo. Alle 22.30 sarà il turno dei Latin Lover, cover band di Cesare Cremonini e dei Lunapop che si esibirà fino a mezzanotte e mezza, quando poi inizierà il dj Gregorio Fani che darà il via all’Alago edition della Stars Night.

“Il Festival è pensato per essere per tutti – affermano gli organizzatori – Per i giovani che cercano musica live e cover band sotto le stelle, per le famiglie che vogliono passare una serata diversa, per chi ama il buon cibo locale e per chi crede ancora nella forza delle piccole cose fatte con passione. Nocera Umbra merita di essere vissuta, raccontata, amata. E noi ci stiamo provando, insieme. Il Monte Alago è uno scrigno e il Nocera Summer Festival vuole essere uno strumento per permettere ai più di scoprirlo ed apprezzarlo”.

Tra le tante conferme per l’edizione 2025 c’è anche quella dell’area camping, che darà la possibilità a chi viene da più lontano, o a chi semplicemente voglia passare l’intera notte sotto le stelle, di potersi accampare nell’area adiacente al palco.

L’ingresso al festival sarà libero.