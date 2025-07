Agli infermieri Michele Pierotti e Franca Cozzari due premi nazionali

Assegnati oggi nella sede della Provincia di Perugia i prestigiosi premi Daisy Award e Nursing now Italy Awards ai due infermieri umbri che si sono distinti nell’edizione 2024.

Ad essere insigniti, grazie alle loro doti di dedizione, competenza e umanità, sono stati Michele Pierotti del Presidio Ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e Franca Cozzari del Presidio Ospedaliero di Città di Castello.

La cerimonia è promossa dal CNAI (Consociazione nazionale Associazioni infermieri), l’associazione infermieristica generalista più longeva e numerosa in Italia. Dal 1949 è affiliata all’International Council of Nurses (ICN), rappresentando ufficialmente il nostro Paese nel più autorevole organismo mondiale dell’infermieristica.

Dal 2021 la CNAI è partner della DAISY Foundation, che conferisce un premio agli infermieri di tutto il mondo che, in qualsiasi contesto assistenziale o professionale, si distinguono per straordinaria dedizione, competenza e umanità.

Parallelamente, sono stati istituiti i Nursing Now Italy Awards, nell’ambito dell’omonima campagna globale, per valorizzare e dare visibilità alla professione infermieristica in tutte le sue espressioni: assistenza diretta, formazione, ricerca, docenza e dirigenza.

Ogni anno vengono premiati 50 infermieri italiani, e per l’edizione 2024 due professionisti umbri sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento.

Per il Daisy Award è stata premiata come detto Franca Cozzari, “per aver dedicato – recita la motivazione – con instancabile dedizione la propria vita alla professione infermieristica, rappresentando un modello di approccio empatico e centrato sulla persona nell’ambito dell’area medica e neurologica ospedaliera; per il costante impegno nello sviluppo e nella diffusione delle conoscenze scientifiche, a beneficio dei pazienti e dell’intera comunità professionale; e per la capacità di instaurare relazioni positive, collaborative e di sostegno reciproco con i colleghi”.

Il premio le è stato consegnato dall’assessora alle Politiche Sociali di Città di Castello Benedetta Calagreti, che ha sottolineato come Franca Cozzari sia “garanzia e esempio di serietà e professionalità, oltre che grande fonte di ispirazione per le nuove leve”.

Per il Nursing Now Italy Award si è invece distinto Michele Pierotti, “per aver ideato e promosso, con visione innovativa e profondo senso civico, il progetto “Vivi in una città cardioprotetta. Vivi sicuro, vivi cardioprotetto”, che mira a trasformare la comunità in un modello virtuoso di prevenzione cardiovascolare. Grazie a una strategia integrata che combina censimento e diffusione capillare dei defibrillatori, formazione della popolazione e collaborazione con le istituzioni, il progetto testimonia come la leadership infermieristica possa incidere concretamente sulla salute pubblica, riducendo il rischio di mortalità improvvisa e diffondendo cultura sanitaria e responsabilità collettiva”.

Il Premio gli è stato consegnato dal Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. “Non dobbiamo mai dimenticare – ha detto – che la vostra è una missione. Vi dedicate agli altri con professionalità e umanità che non ha pari. Siete un vanto che ci spinge a fare scelte coraggiose per questa categoria”.

Nicola Volpi, Presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche della Provincia di Perugia, in questa circostanza ha inviato il seguente messaggio: “Il riconoscimento conferito dalla CNAI a due professionisti del nostro territorio è motivo di grande orgoglio e testimonia l’eccellenza, la competenza e la passione che caratterizzano il lavoro infermieristico in Umbria”.

“La professione infermieristica è, oggi più che mai, una colonna portante del servizio sanitario – è stato il commento di Aviano Rossi, presidente regionale e consigliere del Cnai – Viviamo una fase cruciale: il riassetto del Servizio Sanitario Regionale, la definizione del nuovo Piano sanitario e l’implementazione del DM 77/2022, che entro il 2026 ridisegneranno l’organizzazione della presa in carico e la continuità assistenziale tra ospedale, territorio e domiciliarità.

La nostra speranza e il nostro auspicio – ha proseguito Rossi – è che la professione infermieristica non resti spettatrice, ma diventi protagonista consapevole e responsabile di questo cambiamento. Sono le competenze infermieristiche, il nostro sguardo globale sulla persona e sulla salute della comunità, che possono davvero trasformare le sfide di oggi in opportunità per un servizio sanitario più equo, più vicino ai cittadini, più sostenibile”.

Sono infine intervenuti Nicodemo Oliverio (capo di gabinetto della presidente della giunta regionale) che ha messo in luce il valore straordinario del ruolo degli infermieri, l’ex vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni, secondo cui la categoria ha bisogna di una doverosa attenzione, la coordinatrice del corso laurea magistrale in scienze infermieristiche Mirella Giontella, che ha parlato dell’importanza di prendersi cura degli studenti, e Marco Zucconi, dirigente area infermieristica ed ostetrica dell’azienda Usl Umbria 1, che ha definito i premiati la punta di diamante di una grande e forte comunità professionale.