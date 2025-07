Verso un servizio più efficiente, l’Usl Umbria 1 rinnova il sistema per lo scaricamento dei referti online

L’Azienda Usl Umbria 1 sta procedendo all’implementazione di un nuovo e più performante Sistema Informativo di Laboratorio (LIS), che riguarda lo scaricamento dei referti online.

L’aggiornamento del sistema si è avviato il 9 luglio e si concluderà il 30 agosto 2025, con l’attivazione del nuovo applicativo informatico.

L’azienda Usl Umbria 1 si è attivata preliminarmente per evitare le eventuali problematiche che si possono verificare in una fase complessa di evoluzione dei servizi diagnostici.

Si sono riscontrate inizialmente alcune difficoltà nel download dei referti di alcuni utenti che tuttavia sono state gestite prontamente alla segnalazione dell’utenza.

In ogni caso, per i referti prenotati dal 18 luglio non si sono registrate anomalie e il sistema non ha mai cessato completamente di funzionare.

Sulla gestione della fase transitoria sono state date puntuali informazioni alle Direzioni di Distretto, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta già nella giornata del 7 luglio. Le modalità per l’acquisizione dei referti sono disponibili sul sito della Usl:

https://www.uslumbria1.it/servizi-on-line/referti-on-line/ritiro-online-referti-laboratorio-test

Gli utenti che vorranno effettuare segnalazioni tramite NUS – Numero Umbria Sanità (disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18) da telefono fisso al numero verde 800.63.63.63, da telefono cellulare allo 075 540 2963 saranno presi in carico dai servizi aziendali per la gestione delle richieste.

“L’azienda – fa sapere l’Usl Umbria 1 – continuerà a impegnarsi per limitare eventuali disagi che dovessero presentarsi in questa fase di transizione, per i quali ci si scusa anticipatamente, nella certezza di una concreta prospettiva di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi diagnostici”.