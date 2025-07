Lavori in galleria, chiusa per due notti la Perugia-Ancona tra Casacastalda e Valfabbrica

La Perugia-Ancona sarà temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra Casacastalda e Valfabbrica nelle notti di mercoledì 30 e giovedì 31 luglio dalle 21 alle 6 del giorno successivo, per consentire l’esecuzione di alcune attività di cantiere nell’ambito dei lavori in corso per l’ampliamento a quattro corsie.

Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita obbligatoria allo svincolo di Casacastalda e rientro allo svincolo di Valfabbrica per il traffico in direzione Perugia (viceversa per il traffico in direzione Ancona).

La chiusura si rende necessaria per proseguire le attività di realizzazione dei bypass che serviranno a collegare trasversalmente le due canne della galleria “Casacastalda” e a consentire sia l’evacuazione in caso di emergenza che l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di incidente. Complessivamente sono previsti cinque bypass, di cui quattro pedonali e uno carrabile.

I lavori di raddoppio a quattro corsie, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consistono nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da raddoppiare è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”