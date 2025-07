Sagra dello Gnocco a Pieve di Compresseto, dal 31 luglio quattro sere di sapori autentici e divertimento

Pieve di Compresseto è un piccolo gioiello che tra le colline dell’Umbria che ogni estate si trasforma nel palcoscenico di una delle feste più autentiche e amate della zona: la Sagra dello Gnocco.

Dall’1 al 3 agosto (con in più quest’anno l’AperiSagra del 31 luglio) Pieve si animerà di quella calda atmosfera di convivialità che solo le feste di paese sanno regalare. Un appuntamento da non perdere per chi cerca l’autenticità dei sapori di una volta.

GLI GNOCCHI FATTI COME UNA VOLTA – Ormai da anni il re della festa è lui: lo gnocco di Pieve di Compresseto, preparato secondo ricette tramandate nel tempo. Un piatto semplice, ma carico di significato, che racconta l’anima agricola e allo stesso tempo generosa di questa terra. Infatti non è un semplice primo, per quanto delizioso, ma di una sorta di rito collettivo che per tre giorni, dalla mattina, vede protagoniste le donne del paese.

L’immagine di decine di chili di patate fresche che si trasformano in perfetti gnocchi dorati è poetica ma allo stesso tempo autentica. Intorno a un grande tavolo tante signore di Pieve di Compresseto si ritrovano per impastare, formare i “bigoli” e quindi tagliare con la velocità di chi ha ripetuto quel gesto migliaia di volte.

È questo spirito che rende la Sagra dello Gnocco molto più di una semplice festa gastronomica: è l’essenza di un modo di vivere, di stare insieme e di voglia di contribuire a dare lustro al proprio paese.



































.

APERISAGRA E DJ SET: LA NOVITA’ DEL 2025 – L’edizione 2025 della Sagra dello Gnocco promette sorprese e novità. Il programma infatti si arricchisce infatti di un evento speciale che anticiperà i tre giorni tradizionali della festa.

Quest’anno la Proloco di Pieve di Compresseto, guidata da Maurizio Bassetti, ha voluto regalare una serata in più: giovedì 31 luglio arriva l’AperiSagra, un format innovativo che inizierà alle ore 20 con un aperitivo speciale nel quale i sapori del territorio si sposano con drink ricercati e stuzzicherie. Un’occasione perfetta per iniziare la festa in un’atmosfera rilassata e conviviale, godendo, dai 559 metri di altitudine di Pieve, di una vista speciale sui colori del tramonto umbro.

Dalle 22:30 la serata si accenderà con il dj set di Mattia Minelli.

SAGRA DELLO GNOCCO: 1, 2 E 3 AGOSTO – Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, i tre giorni clou della manifestazione, il programma seguirà il format che caratterizza la Sagra dello Gnocco:

Ore 19:00 : Apertura dello stand gastronomico, dove si potranno gustare gli gnocchi preparati secondo la tradizione, accompagnati da altri piatti tipici della cucina umbra

: Apertura dello stand gastronomico, dove si potranno gustare gli gnocchi preparati secondo la tradizione, accompagnati da altri piatti tipici della cucina umbra Ore 21:30: Serata danzante con musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età

La Sagra dello Gnocco di Pieve di Compresseto rappresenta quindi un’opportunità per vivere l’Umbria più autentica, quella dei piccoli borghi dove si uniscono cucina e identità e dove ogni gesto custodisce secoli di storia.