Incidente nella notte sulla Pian d’Assino, due feriti gravi: primo volo notturno dell’elisoccorso umbro

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, intorno alle 3:30, lungo la variante della SS219 “Pian d’Assino”, all’altezza dello svincolo per Torre dei Calzolari, nel comune di Gubbio.

A scontrarsi sono stati un’auto e un autoarticolato. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da rendere necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio, che ha provveduto a estrarre due persone rimaste incastrate all’interno della vettura.

I due feriti, entrambi in gravi condizioni, sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario del 118 che ha richiesto il supporto dell’elisoccorso notturno “Nibbio”, impiegato per la prima volta in assoluto per un volo notturno in Umbria.

L’intervento sulla Pian d’Assino ha infatti segnato l’esordio operativo del nuovo servizio di volo notturno H24 dell’elisoccorso regionale, attivato ufficialmente il 24 luglio. Un importante passo avanti per l’intero sistema sanitario umbro, che ora può contare su una copertura di emergenza-urgenza continua anche nelle ore notturne, particolarmente cruciale per un territorio come quello umbro, composto da ampie zone montane e rurali difficilmente raggiungibili via terra.

L’aeromobile “Nibbio” è stato dotato di un potente faro per le operazioni notturne e il personale tecnico e di volo utilizza visori NVG. L’elisuperficie dell’ospedale di Perugia e quella dell’aeroporto di Foligno sono già abilitate per il volo notturno, mentre Terni utilizzerà provvisoriamente l’area di Maratta, in attesa dell’autorizzazione ENAC.

L’équipe sanitaria di Nibbio, insieme ai piloti e ai tecnici del SASU, ha completato uno specifico percorso formativo per le operazioni notturne. Anche i sanitari della centrale operativa del 118 hanno ricevuto una formazione mirata per gestire efficacemente tutto il processo di trasporto in emergenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale dell’Anas e i Carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. La dinamica dello scontro è in fase di accertamento.