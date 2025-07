Piazza Martiri si trasforma in palcoscenico, a Gualdo Tadino arriva il Gala di Danza

La grande danza arriva domenica 3 agosto a Gualdo Tadino.

Ballerini professionisti di livello internazionale si esibiranno, insieme agli allievi, in Piazza Martiri della Libertà alle 21,30 in occasione del Gala di Danza, un evento di grande prestigio con ingresso libero promosso, patrocinato e sostenuto dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con Umbria Ballet Gubbio/Gualdo Tadino.

La presentazione ufficiale dell’evento, che fa parte dell’Estate Gualdese 2025 promossa dall’amministrazione comunale, si è tenuta questa mattina,i mercoledì 30 luglio, presso la Sala Consiliare del Municipio alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla Cultura e Turismo di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, dei ballerini professionisti Francesco Mariottini e Stefania Figliossi, e della presidente di Umbria Ballet Gubbio/Gualdo Tadino, Juna Fiorucci.

Sarà una serata dove l’arte coreutica verrà rappresentata in tutte le sue forme, dal classico al contemporaneo, passando per modern e hip hop. Un’occasione speciale che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti danzatori della scena nazionale e internazionale, insieme a giovani talenti provenienti dalle scuole di danza del territorio.

Oltre a Umbria Ballet saranno presenti anche Progetto Danza Perugia, Aquilon Danza Perugia, Scarpette Rosse Gualdo Tadino, Umbria Dance School Marsciano e Studio Danza Giubilei di Città di Castello.

Protagonisti sul palco saranno Francesco Mariottini, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici come allievo e poi come facente parte del cast dei ballerini professionisti, già interprete per Les Ballets de Monte Carlo, e Stefania Figliossi, che ha calcato i palcoscenici con Aterballetto e Roberto Bolle & Friends.

Accanto a loro, anche Valentina Pierini, proveniente dallo Staatstheater di Saarbrücken, e i talentuosi Luca Pannacci e Giovanni Visone, che collaborano con la prestigiosa compagnia Gauthier Dance di Stoccarda.

Oltre alla qualità artistica di altissimo livello, il Gala rappresenta anche un importante momento di incontro e ispirazione per i giovani danzatori locali, che avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti di fama e vivere un’esperienza formativa unica.

“Un evento di altissima qualità che fa parte delle 157 iniziative che si svolgeranno in questa Estate Gualdese 2025 – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – Il Galà di Danza è infatti uno spettacolo unico nel suo genere, che permetterà ai giovani locali e non solo di vivere il loro sogno: danzare sullo stesso palco insieme a grandi ballerini professionisti che domenica saranno presenti a Gualdo Tadino. Uno spettacolo di altissimo livello che eleva le iniziative dell’Estate Gualdese. Ringrazio Umbria Ballet per averci scelto, perché portare in Piazza Martiri della Libertà un evento di questo tipo ha una valenza non solo locale e regionale ma nazionale”.

“Un orgoglio ospitare a Gualdo Tadino artisti di livello nazionale ed internazionale per una serata di assoluto livello qualitativo e di intrattenimento per tutta la popolazione, dai più piccoli ai più grandi – ha evidenziato l’assessore alla Cultura e Turismo, Gabriele Bazzucchi – Un ringraziamento a Umbria Ballet Gubbio-Gualdo Tadino per aver organizzato questa iniziativa, a tutte le scuole di danza del territorio che hanno aderito e agli uffici comunali che hanno curato gli aspetti logistici della manifestazione”.

“Un grazie va all’amministrazione comunale di Gualdo Tadino per ospitarci e voler proporre al pubblico un evento di danza di così alto livello ad ingresso libero, cosa non scontata affatto – ha concluso il ballerino professionista Francesco Mariotti – Sarà uno spettacolo unico nel suo genere, che permetterà di condividere il palco di Gualdo Tadino tra ballerini professionisti e non. Vogliamo in questo modo permettere ai ragazzi della zona e non solo di esibirsi insieme a noi professionisti e di far provare loro le emozioni che si vivono durante questo tipo di esibizioni. Vi aspetto quindi numerosi”.