La PFM in concerto a Valsorda, la leggenda del rock italiano tra le vette di Gualdo Tadino

Caricamento…





Dopo 27 anni la Premiata Forneria Marconi torna a Gualdo Tadino per un concerto che si preannuncia imperdibile. Era il 1998 quando la storica band del rock progressivo italiano si esibì allo stadio “Carlo Angelo Luzi”, richiamando un pubblico numerosissimo.

Sabato 9 agosto alle 17.30 la PFM sarà protagonista di un nuovo straordinario appuntamento, questa volta nello scenario naturale del pianoro di Valsorda per una tappa del tour “Doppia Traccia”, nell’ambito del festival Suoni Controvento, promosso da AUCMA e MEA Concerti in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. Un evento che rappresenta uno dei momenti clou dell’Estate Gualdese 2025.

Dopo i successi delle passate edizioni con i concerti di Ludovico Einaudi, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia e Carmen Consoli, l’arrivo della leggendaria band, simbolo del rock progressivo italiano, conferma l’elevata qualità artistica della rassegna.

L’appuntamento avrà un format speciale, articolato in due parti distinte che uniranno il meglio del repertorio della PFM e il celebre omaggio a Fabrizio De André.

Nella prima parte, la band eseguirà brani storici come Impressioni di settembre, È festa, Dove… quando… (parte I), La carrozza di Hans e Mondi paralleli.

La seconda sarà interamente dedicata al tributo a Faber, con pezzi intramontabili come Il pescatore e Volta la carta, in occasione dell’85esimo anniversario della nascita del cantautore genovese.

Un omaggio che la PFM ha celebrato anche con la pubblicazione del nuovo album live Pfm canta De André Anniversary, registrato durante il tour 2023-2024 per ricordare i 45 anni (1978-1979) dall’iconico sodalizio con De André, che ha segnato una svolta storica nella musica italiana.

Il legame tra la band e il cantautore è profondo e risale agli anni Sessanta, quando gli allora “Quelli” collaborarono all’album La buona novella. Nel tempo diversi membri della PFM, come Mauro Pagani, Franco Mussida e Flavio Premoli, hanno contribuito anche ad altri lavori di De André, tra cui l’acclamato Crêuza de mä.

Ma il momento più alto è stato quello del 1979 con il tour congiunto e i due celebri album dal vivo che hanno rivoluzionato l’incontro tra rock e canzone d’autore.

Il concerto di Valsorda rappresenta quindi un’occasione per rivivere quella straordinaria fusione musicale incastonata in una cornice naturale unica che renderà l’esperienza ancora più emozionante.

I biglietti sono quasi esauriti: per acquistarli è possibile collegarsi ai circuiti Ticket One e Ticket Italia.

“Ospitare a Gualdo Tadino un concerto di una band iconica come la PFM è un grande onore e un riconoscimento importante per tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – La Valsorda, insieme a Suoni Controvento, si conferma un palcoscenico straordinario e unico, capace di accogliere eventi di altissimo livello, attrarre artisti di fama nazionale e internazionale e richiamare pubblico da ogni parte d’Italia.”

“Un ringraziamento speciale va agli organizzatori di Suoni Controvento, diventato negli anni un punto di riferimento nel panorama musicale estivo italiano, con il quale prosegue attivamente la nostra collaborazione. Siamo già al lavoro per il 2026, con l’obiettivo di continuare a sorprendere e regalare emozioni uniche. Il crescente entusiasmo del pubblico ci motiva a investire sempre di più in cultura, territorio e sostenibilità”, ha concluso il primo cittadino.

INFORMAZIONI UTILI PER IL CONCERTO

L’evento si terrà nel prato di Valsorda a Gualdo Tadino sabato 9 agosto con inizio alle ore 17:30. Si consihlia di portare un cuscino o un piccolo telo per sedersi a terra.

L’ACCESSO IN VALSORDA È CONSENTITO:

Dalle ore 8.00 del 9 agosto 2025 ai soli possessori del biglietto del concerto.

Chi è privo del biglietto del concerto non potrà accedere alla Valsorda in alcun modo. L’accesso all’Area Concerto sarà consentito dalle ore 12.

Gli organizzatori chiedono gentilmente a chi è privo di biglietto del concerto di evitare il tentativo di raggiungere Valsorda, risparmiando così disagi al personale di sicurezza e alla viabilità.

PARCHEGGIO TRINCERONE

Solo chi ha prenotato il parcheggio Trincerone potrà accedere al monte con l’autovettura.

La distanza da percorrere a piedi per raggiungere l’area concerto dal parcheggio è di 1,5 Km, il dislivello è di 150 metri, il tempo di percorrenza 20/30 minuti.

Il parcheggio Trincerone è prenotabile fino al raggiungimento dei posti disponibili sul sito www.suonicontrovento.it, previa registrazione.Le autovetture e tutti gli altri mezzi non potranno trasportare persone senza biglietto per il concerto. Sarà effettuato un controllo ai varchi di accesso.

SERVIZIO NAVETTA

Per chi non riuscirà a prenotare il parcheggio Trincerone, o per chi lo desiderasse, l’area dell’evento sarà raggiungibile attraverso il servizio navetta in partenza dall‘incrocio Via Zoccolanti / Via Valsorda

L’auto potrà essere parcheggiata nei diversi parcheggi disponibili in città.

Di seguito un elenco non completo (distanza dal punto navetta):

Parcheggio Via Zoccolanti (Punto Partenza navetta)

Viale dei Giardini – Area Ex Ospedale – 500 m

Parcheggio Piscina Comunale – 500 m

Parcheggio Piazza Beato Angelo – 900 m

Parcheggio Piazza Federico II di Svevia – 1 km

La partenza delle navette avrà cadenza ogni 30 minuti, dalle 14 alle 16. Il costo del biglietto è di 5 euro a persona (andata e ritorno) da corrispondere direttamente sul posto. Non sarà necessaria la prenotazione per l’utilizzo della navetta.

La navetta arriverà fino all’area del concerto. Chi non è in possesso di biglietto per il concerto non potrà salire sulle navette. Saranno effettuati controlli al momento dell’acquisto del biglietto navetta.

Si consiglia di utilizzare il servizio navetta fin dalle ore 140 per evitare lunghe attese e arrivare puntuali per l’inizio del concerto. Si aiuterà così l’organizzazione nel regolare la gestione dei flussi.

Chi usufruirà del servizio navetta dovrà pazientemente mettere in conto i tempi relativi alla gestione del pubblico e alla percorrenza del tragitto.

I CONCERTI DI SUONI CONTROVENTO SONO PENSATI IN TERMINI DI UN’ESPERIENZA NELLA NATURA

In Valsorda si può sostare in diversi luoghi all’ombra. Sul luogo sono presenti strutture nelle quali potersi ristorare e attendere in relax l’inizio del concerto.

L’attesa in Valsorda sarà certamente un momento piacevole, per tale motivo si rinnova l’invito:

→ per chi non ha prenotato il parcheggio Trincerone, a prendere la navetta fin dalle 14:00

L’evento si terrà in uno spazio naturale.

Il pubblico sarà seduto a terra sul prato. Si consiglia di portare una borraccia piena d’acqua. All’interno dell’area della manifestazione ci sarà una zona truck food.

E’ consigliato un abbigliamento e calzature adatti all’escursione in montagna, compresi occhiali da sole e cappello.

Ogni partecipante dovrà provvedere a portare a valle i rifiuti personali prodotti durante la giornata e, nel caso, depositarli nei diversi contenitori di raccolta differenziata. Nell’area concerto è previsto un punto food and beverage.

Tutte le informazioni necessarie sono consultabili sulla pagina www.suonicontrovento.it.