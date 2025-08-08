“Gualdo è Donna”, alla Rocca Flea e al Soprammuro un agosto di spettacoli al femminile e di impegno sociale

Caricamento…





A Gualdo Tadino il teatro accende i riflettori sull’universo femminile con la rassegna “Gualdo è Donna”, presentata giovedì 7 agosto nella sala consiliare del municipio.

Promossa dall’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino e dal Polo Museale, con il sostegno della Fondazione Perugia, la manifestazione, curata dal costumista gualdese Daniele Gelsi, dall’attrice Melania Giglio e dal regista Daniele Salvo con l’organizzazione di Marioletta Bideri per Bis Tremila, intende diventare un appuntamento fisso dell’estate culturale gualdese.

“Gualdo è Donna”, spiegano gli organizzatori, è molto più di una rassegna: è un progetto culturale che intende offrire visibilità e spazio di riflessione sulle tematiche legate al femminile. Attraverso una programmazione fortemente contaminata dalla musica, lo spettatore sarà accompagnato in un percorso teatrale emozionante, ricco di storie, talento e prospettive al femminile.

Gli spettacoli in cartellone spaziano dalla drammaturgia contemporanea ai racconti più intimi e poetici, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a una rappresentazione autentica e profonda dell’universo femminile, con protagoniste attrici e autrici sia di rilievo nazionale che nuove.

Quattro gli appuntamenti in programma: la messa in scena della vita di Maria Callas con “Permettetemi solo di scrivere il mio nome” di Diletta Masetti, la serata d’onore dedicata a Paola Quattrini accompagnata dal maestro Massimo Moriconi, e la prima nazionale di “Saffo, musa divina” con Melania Giglio e Francesca Sparacino. Completa il cartellone lo spettacolo “A letto dopo Carosello” con Michela Andreozzi e il maestro Alessandro Greggia.

La rassegna si svolgerà alla Rocca Flea e al Teatro Soprammuro, e si affiancherà a un laboratorio teatrale gratuito rivolto a donne vittime di violenza, pensato come spazio di espressione e guarigione e condotto da esperte del settore.

A presentarla in conferenza stampa sono stati il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l’assessore alla Cultura e Turismo Gabriele Bazzucchi, la direttrice del Polo Museale, Catia Monacelli, e i curatori Daniele Gelsi e Melania Giglio.

Presciutti ha parlato di un “progetto artistico di altissimo livello che parte dal nostro concittadino Daniele Gelsi, che ringrazio particolarmente insieme a Melania Giglio. Gualdo è Donna è una bellissima iniziativa culturale e artistica, al suo anno zero, che vogliamo far crescere negli anni e far diventare un tratto distintivo di questa città e della regione. Per una rassegna del genere servono idee, grandi professionalità, ma anche risorse economiche e, per questo, ringrazio fortemente Fondazione Perugia che ha sostenuto l’iniziativa con un contributo importante.”

Il primo cittadino ha poi evidenziato l’importanza del laboratorio teatrale gratuito per donne vittime di violenza. “Questo è un plus sicuramente della rassegna”, ha detto.

Di “un cartellone capace di parlare a tutti, in grado di offrire momenti di riflessione ed intrattenimento consapevole con la donna filo conduttore di tutte le rappresentazioni” ha parlato l’assessore Bazzucchi, che ha sottolineato “il lavoro di squadra (curatori, Polo Museale, Fondazione Perugia, uffici comunali, ndr) che ha permesso di programmare quattro spettacoli teatrali di assoluta valenza qualitativa e valoriale.”

Per il costumista gualdese Daniele Gelsi “avere una rassegna teatrale a Gualdo Tadino è un piccolo sogno che si realizza, e l’idea è di ripeterla nel tempo crescendo magari di anno in anno”.

Melania Giglio, protagonista nel recente passato di alcuni spettacoli importanti portati in scena proprio a Gualdo Tadino, ha detto che la città risponde sempre benissimo alle iniziative culturali e che “qui si è sempre accolti con grande entusiasmo. Oggi è una giornata di gioia – ha proseguito – perché da tanto tempo insieme a Daniele Gelsi e Daniele Salvo, sognavamo di presentare una rassegna in questa città. Ci piacerebbe diventare nel tempo una vetrina per le figure femminili.”

Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale, ha concluso evidenziando che si tratta di un “progetto che valorizza il teatro al di fuori del teatro”.

PROGRAMMA ARTISTICO

Teatro Soprammuro

Ingresso libero

16 AGOSTO – ore 21:00

Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas

di e con Diletta Masetti

Collaborazione artistica di Carlo Emilio Lerici

19 AGOSTO – ore 21:00

Serata d’onore per Paola Quattrini

Accompagnata dal Maestro Massimo Moriconi

Rocca Flea

Ingresso a pagamento

20 AGOSTO – ore 21:00

SAFFO, MUSA DIVINA (Prima Nazionale)

Di e con Melania Giglio – E con Francesca Sparacino

Costumi: Daniele Gelsi – Regia: Daniele Salvo

24 AGOSTO – ore 21:00

A LETTO DOPO CAROSELLO

con Michela Andreozzi

Accompagnata dal Maestro Alessandro Greggia

Gli spettacolo a pagamento presso la Rocca Flea sono prenotabili presso i Museo Civico Rocca Flea telefonando al numero 347 7541791