Ciclomotori troppo rumorosi, la Polizia Locale multa quattro guidatori a Gualdo Tadino

Caricamento…





Quattro conducenti di ciclomotori sono stati sanzionati mercoledì 7 agosto a Gualdo Tadino per aver superato i limiti di emissioni sonore previsti dalla normativa vigente.

Le violazioni sono state accertate durante un servizio di controllo effettuato dalla Polizia Locale di Gualdo Tadino in collaborazione con la Polizia Locale di Assisi.

L’attività, svolta nel corso del terzo turno serale, ha previsto l’utilizzo di un fonometro omologato per misurare la rumorosità di circa quaranta mezzi a due ruote in transito nel territorio comunale. Quattro ciclomotori sono risultati non conformi ai limiti consentiti e sono stati multati.

Durante la stagione estiva i rumori molesti e gli schiamazzi diventano una fonte di disturbo frequente per chi abita in case che si affacciano su strade pubbliche. Numerosi cittadini si lamentano in particolare del passaggio di motoveicoli che sfrecciano a velocità elevata e, spesso, sono modificati appositamente per aumentare il rumore emesso.

La legge vieta di produrre rumori superiori a quelli normalmente generati dal funzionamento regolare di un veicolo a motore.

In particolare sono proibiti comportamenti come “sgasare” (accelerare bruscamente in partenza), “sgommare”, suonare il clacson in modo eccessivo o, più in generale, provocare rumori inutili che non siano necessari per la guida e la sicurezza stradale.

I motorini truccati per fare rumore sono sempre illegali e la sanzione prevista va dal pagamento di una multa fino al ritiro della carta di circolazione.

“L’attività serale della Polizia Locale è incentrata sul garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature che consentono rilevamenti precisi sui superamenti dei limiti di emissione sonora – commenta il Comandante della Polizia Locale di Gualdo Tadino, Gianluca Bertoldi – Un ringraziamento particolare va ai colleghi di Assisi, sempre disponibili e collaborativi nell’ambito delle sinergie istituzionali”.

“Questi controlli – afferma l’assessore ai Trasporti, Giorgio Locchi – sono stati effettuati per controllare il rumore persistente di alcuni veicoli che circolano nel centro urbano, soprattutto nelle ore serali. Ringrazio le forze dell’ordine locali e i colleghi della Polizia Locale di Assisi per la preziosa collaborazione e per il lavoro svolto. Queste attività servono a garantire il quieto vivere e una migliore vivibilità della città, sia per i residenti che per i turisti. Inoltre si tratta anche di una forma di tutela per l’incolumità di chi guida e di tutti gli altri cittadini. Il rispetto delle regole e la sicurezza sono principi fondamentali per una comunità civile e accogliente: come Amministrazione è questo l’obiettivo che perseguiamo per la nostra città”.