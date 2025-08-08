A Rigali di Gualdo Tadino ecco la festa di San Leonardo

Caricamento…





Tutto pronto a Rigali di Gualdo Tadino per la festa di San Leonardo, in programma domenica 10 agosto a partire dalle ore 11, quando con la SS. Messa ci sarà la benedizione dell’olio offerto dalla famiglia Raffaela e Felice Giovagnoli con l’accensione della lampada. Il tutto presso il santuario di San Leonardo di Pozzuolo.

Alle ore 17.30, altra SS. Messa con la benedizione dell’olio offerto dalla comunità e dalla parrocchia di San Cristoforo di Caprara. A seguire, la solenne processione, al termine della quale è in programma un rinfresco offerto dalla comunità parrocchiale di Rigali.

In occasione della festa saranno messe a disposizione dei fedeli numerose boccette di olio votivo. La festa è organizzata dalla Parrocchia di Rigali in collaborazione con la Confraternita di Santa Maria del Soccorso.

Il piccolo Santuario di San Leonardo di Rigali, è stato riaperto nel 2015, dopo la ristrutturazione dovuta ai danneggiamenti provocati dai terremoti del 1997-1998. La chiesa nel medioevo era di proprietà dell’ordine dei Cavalieri di Malta e compare negli scritti dell’Archivio notarile gualdese in diversi atti a partire dal 10 luglio 1474 anno in cui veniva menzionata in un atto di compravendita di un oliveto “iusta res ecclesie santi Leonardi”.