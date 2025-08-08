A Rigali di Gualdo Tadino ecco la festa di San Leonardo

Di
Redazione Gualdo News
-
Caricamento…

Tutto pronto a Rigali di Gualdo Tadino per la festa di San Leonardo, in programma domenica 10 agosto a partire dalle ore 11, quando con la SS. Messa ci sarà la benedizione dell’olio offerto dalla famiglia Raffaela e Felice Giovagnoli con l’accensione della lampada. Il tutto presso il santuario di San Leonardo di Pozzuolo.

Alle ore 17.30, altra SS. Messa con la benedizione dell’olio offerto dalla comunità e dalla parrocchia di San Cristoforo di Caprara. A seguire, la solenne processione, al termine della quale è in programma un rinfresco offerto dalla comunità parrocchiale di Rigali.

In occasione della festa saranno messe a disposizione dei fedeli numerose boccette di olio votivo. La festa è organizzata dalla Parrocchia di Rigali in collaborazione con la Confraternita di Santa Maria del Soccorso.

Il piccolo Santuario di San Leonardo di Rigali, è stato riaperto nel 2015, dopo la ristrutturazione dovuta ai danneggiamenti provocati dai terremoti del 1997-1998. La chiesa nel medioevo era di proprietà dell’ordine dei Cavalieri di Malta e compare negli scritti dell’Archivio notarile gualdese in diversi atti a partire dal 10 luglio 1474 anno in cui veniva menzionata in un atto di compravendita di un oliveto “iusta res ecclesie santi Leonardi”.

Articolo precedenteCiclomotori troppo rumorosi, la Polizia Locale multa quattro guidatori a Gualdo Tadino
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE