Accoglienza in montagna a Sigillo: a Val di Ranco il supporto dei volontari dell’Associazione Carabinieri

Il Comune di Sigillo ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, finalizzata a garantire un’attività integrativa di controllo del territorio durante il periodo estivo nella frazione Val Di Ranco e nelle zone limitrofe. Lo rende noto il sindaco Giampiero Fugnanesi.

L’ANC sarà presente nelle domeniche del mese di agosto e nel giorno di Ferragosto, affiancando il lavoro già svolto dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri.

I volontari avranno il compito di fornire supporto, informazioni e indicazioni ai numerosi turisti ed escursionisti che in questo periodo dell’anno frequentano la Val di Ranco e l’area del monte Cucco.

“Un servizio essenziale”, sottolinea l’amministrazione comunale di Sigillo, che ha rivolto un ringraziamento ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la disponibilità e la collaborazione messe a disposizione della comunità.