Domenica 10 agosto visita guidata alla Rocca Flea

Domenica 10 agosto alle ore 15 si terrà una visita guidata alla Rocca Flea, una delle fortezze più affascinanti dell’Umbria.

Un’occasione imperdibile per esplorare le sale, le collezioni e i tesori di questo luogo storico accompagnati da una guida esperta che svelerà curiosità, storie e segreti legati alla città e al castello federiciano.



La visita, gratuita e inclusa nel biglietto d’ingresso di 6 euro (che consente l’accesso ai sei musei cittadini e a tre esposizioni pittoriche), condurrà i partecipanti tra reperti archeologici, ceramiche d’arte e le straordinarie opere di Matteo da Gualdo.



La Rocca Flea, sede del Museo Civico dal 1999, è un monumento ricco di storia: costruita sulle vestigia di fortificazioni medievali, venne restaurata da Federico II intorno al 1242 e trasformata nel tempo in residenza papale, carcere e infine museo. Oggi custodisce importanti testimonianze del patrimonio storico-artistico di Gualdo Tadino e dell’Umbria.



Per partecipare alla visita è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 347 7541791. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.polomusealegualdotadino.it