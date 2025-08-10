Escursionista ferita sul Monte Cucco, intervengono il SASU e l’elisoccorso regionale

Caricamento…





Poco dopo le 16:30 di oggi, la Centrale Operativa 118 ha attivato l’elisoccorso regionale Nibbio 01 per soccorrere una giovane escursionista rimasta ferita a Pian del Macinare, all’interno del Parco del Monte Cucco.

A bordo del velivolo erano presenti un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria.

Raggiunta la donna, l’equipaggio ha prestato le prime cure per un trauma cranico.

Successivamente l’escursionista è stata trasferita in volo all’ospedale di Perugia, dove è stata sottoposta a ulteriori accertamenti clinici.