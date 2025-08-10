L’artista francese Guillaume Rossignol ringrazia Gualdo Tadino: “Un’esperienza rara e speciale”

Caricamento…





Si è conclusa lo scorso 3 agosto, presso la chiesa monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino, la mostra “Oltre il tempo” dell’artista francese Guillaume Rossignol, inaugurata lo scorso 28 aprile. Un’esposizione che ha riscosso grande apprezzamento di pubblico e critica, registrando un’altissima affluenza di visitatori.

Al termine dell’evento, Rossignol ha voluto inviare una sentita lettera di ringraziamento al sindaco Massimiliano Presciutti, all’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi, e alla direttrice del Polo Museale Catia Monacelli.

“Parole che ci emozionano” ha commentato sul proprio profilo Facebook il Polo Museale di Gualdo Tadino, che ha voluto condividere pubblicamente il messaggio, esprimendo a sua volta gratitudine per il talento, la sensibilità e la disponibilità dell’artista.

Di questa lettera ha parlato anche il sindaco di Gualdo Tadino sabato mattina nel corso dell’inaugurazione della mostra “Giganti”, ringraziando l’artista francese per le belle parole dedicate alla città.

Questo il testo integrale:

“Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento a Lei, Sindaco Massimiliano Presciutti, all’assessore alla cultura, alla direttrice del polo museale, e all’amministrazione comunale.

Esporre le mie opere a Gualdo Tadino è stata per me un’esperienza rara: per la solerzia nel sostenere l’iniziativa, dall’allestimento con l’aiuto di due collaboratori del comune, precisi e disponibili, all’inaugurazione alla presenza del sindaco, a quella dell’assessore e altri membri dell’amministrazione; fino alla chiusura della mostra (dove un vigile di domenica alle 18:00 è venuto ad aprirmi il varco per poter avvicinare la mia macchina e ricaricare i miei dipinti e avendolo ringraziato, mi risponde “ci mancherebbe!”).

E’ stata notevole inoltre la disponibilità e l’interesse dei ragazzi che si occupavano di custodire la mostra.

Un sentito grazie a Catia Monacelli che ha risposto immediatamente alla mia proposta, con entusiasmo vero, impegnandosi ad venire a conoscerci per parlare di questo progetto. Ha curato questa mostra nel senso vero della parola.

La possibilità di esporre le mie opere in una cornice architettonica di tale valore e magnificenza rimarrà un momento molto speciale, e sento il ringraziamento di cuori tutti quelli che hanno contribuito a renderlo possibile.

Con riconoscenza,

Guillaume Rossignol

