Solidarietà in primo piano, domenica 24 agosto torna a Gualdo Tadino la Giornata del Donatore Avis

La sezione Avis di Gualdo Tadino si prepara alla 68esima Giornata del Donatore che si terrà domenica 24 agosto.

Un appuntamento dedicato ai tanti che, con un gesto semplice ma di straordinaria importanza, contribuiscono ogni giorno a salvare vite.

L’evento rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità avisina e sarà l’occasione per ringraziare tutti i donatori. “Insieme siamo più forti, Avis è il nostro legame, aiutare è la nostra missione” è lo slogan scelto per questa edizione, che vuole sottolineare il valore di una scelta di solidarietà.

Il programma della giornata inizierà alle 9.45 con il ritrovo in piazza Martiri della Libertà, da dove partirà il corteo accompagnato dalla Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino” e dalla sfilata dei labari.

Durante il percorso verranno deposte corone floreali al Monumento ai Caduti, in piazza Martiri e al Monumento del Donatore. Alle 11 è prevista la Santa Messa nella Basilica Cattedrale di San Benedetto, cui seguirà alle 13 il pranzo sociale presso il ristorante “Da Clelia” a Valsorda.

Nel corso del momento conviviale verranno consegnate le borse di studio ai giovani donatori diplomati nell’anno scolastico 2024-2025 e il riconoscimento ai nuovi soci e un riconoscimento “particolare”.

Avis invita donatori, famiglie e amici a partecipare a questa giornata. Le prenotazioni sono aperte fino al 21 agosto presso la sede Avis negli orari di apertura. Le quote di partecipazione sono 10 euro per i soci, 35 euro per familiari e partecipanti, 20 euro per i bambini fino a 12 anni (gratis fino ai 3 anni di età).

Per esigenze organizzative il pagamento dovrà essere effettuato al momento della prenotazione presso la sede AVIS nell’orario di apertura fissato per i giorni 18-19-20-21 agosto dalle ore 15 alle 19.

Per informazioni è possibile contattare la sezione al numero 335 7908303 (anche Whatsapp).