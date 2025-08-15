Incidente sulla Strada Eugubina a Scritto, due persone in ospedale

Caricamento…





Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di Ferragosto lungo la Strada Regionale 298 Eugubina, al chilometro 26,100, nella frazione di Scritto, nel territorio comunale di Gubbio.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, di 86 e 63 anni. Una delle due è stata estratta dalle lamiere dell’auto dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio dalle lamiere dell’auto intervenuta sul posto.

Tutti e due gli occupanti del mezzo sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportate all’ospedale di Branca.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli operatori sanitari e la Polizia Locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi e a gestire la viabilità.