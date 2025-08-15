Gualdo Tadino, domenica 17 agosto torna il “Trofeo Andrea Cardinali”

Caricamento…





A poco più di un mese dai Giochi, in programma dal 26 al 28 settembre, le Porte si preparano a vivere una delle serate più sentite.

Domenica 17 agosto piazza Martiri ospiterà la XXVI edizione del “Trofeo Andrea Cardinali”, la sentita sfida tra arcieri e fiondatori delle quattro Porte.

Il programma prevede l’inizio delle gare eliminatorie alle 17, mentre dalle 19 sarà possibile cenare nelle taverne di San Martino, San Benedetto, San Donato e San Facondino.

Alle 21.30 l’ingresso del corteo in costume d’epoca, guidato da Priori e Priore, dame, tamburini e, soprattutto, i protagonisti della serata: gli arcieri e i fiondatori qualificati per le fasi finali.

A seguire le gare a eliminazione diretta che decreteranno il vincitore del Trofeo.

La manifestazione, che vide tra i promotori Andrea Cardinali, giovane portaiolo di San Donato e responsabile dei fiondatori, è a lui dedicata dal 1999, anno della sua prematura scomparsa. Da allora, il “Cardinali” rappresenta non solo una competizione appassionante, ma anche un atto di memoria e affetto verso un grande appassionato dei Giochi de le Porte.

Il Trofeo Andrea Cardinali segna anche l’inizio dell’ultimo mese di eventi collaterali che accompagneranno la città fino al Palio di San Michele Arcangelo in programma domenica 28 settembre.