Gualdo Tadino premia Balestrieri e Fiondatori, due trionfi che fanno storia

Caricamento…





Gualdo Tadino continua a vivere un’estate memorabile, segnata da successi sportivi che si intrecciano con la tradizione.

Dopo i riconoscimenti alle società locali e ad atleti di spicco, martedì 19 agosto, nella Sala Consiliare del Municipio, il sindaco Massimiliano Presciutti, anche in qualità di presidente della Provincia di Perugia, ha premiato la Compagnia Balestrieri Waldum e il Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino, protagonisti di imprese storiche a livello nazionale ed europeo.

Lo scorso 5 e 6 luglio Gualdo Tadino ha ospitato la 39ª edizione del Campionato Italiano di Tiro con la Balestra, trasformandosi per due giorni nella vera “capitale della balestra”.

L’evento, organizzato con grande professionalità dalla Compagnia Balestrieri Waldum, visto la presenza dei 12 gruppi aderenti alla Litab, ma a rendere l’appuntamento davvero indimenticabile è stato il successo della stessa Compagnia gualdese, che per la prima volta nella sua storia ha conquistato il titolo italiano a squadre.

















.

A completare il quadro di un’annata straordinaria ci ha pensato il Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino, reduce dal Campionato Europeo di Tiro con la Fionda disputato a Deurne, in Belgio, dal 25 al 27 luglio.

Dopo i successi nel Campionato Italiano svoltosi a Gualdo Tadino, con la maglia azzurra Sergio Sabbatini, Robert Shahini, Mario Rondelli e Marco Brunetti hanno guidato la squadra italiana al primo posto, conquistando l’oro a squadre. Non solo: Sergio Sabbatini è diventato campione europeo senior, mentre nella categoria junior Daniel Shahini ha centrato il titolo continentale, confermando che il futuro della disciplina parla gualdese.

Il risultato assume un significato ancor più importante se si considera che nove degli undici atleti della Nazionale Italiana provengono proprio da Gualdo Tadino, consacrando la città come punto di riferimento mondiale per questa disciplina.

Nel corso della cerimonia il sindaco Presciutti ha consegnato ai balestrieri della Compagnia Waldum e ai fiondatori gualdesi due riconoscimenti ufficiali, sottolineando come questi successi rappresentino non solo una vittoria sportiva, ma anche un valore identitario e culturale:

“Siamo orgogliosi di celebrare in Municipio realtà come la Compagnia Balestrieri Waldum ed i fiondatori gualdesi, che con passione, impegno e professionalità hanno saputo unire sport, tradizione e valorizzazione del territorio, portando in alto il nome di Gualdo Tadino”, ha detto il primo cittadino.

“Il Campionato Italiano di tiro con la Balestra, vinto quest’anno dalla Compagnia Waldum, così come le imprese dei nostri fiondatori, già campioni italiani a giugno proprio a Gualdo Tadino e ora trionfatori con la maglia della nazionale ai Campionati Europei di Deurne in Belgio con l’oro a squadre e due titoli individuali, hanno portato successi incredibili e sono state occasioni straordinarie per accogliere in città atleti e famiglie provenienti da tutta Italia, mostrando la nostra capacità organizzativa, di accoglienza e di promozione. Eventi e successi di questa portata rafforzano il senso di appartenenza della nostra comunità. Alla Compagnia Balestrieri Waldum, ai fiondatori gualdesi e ai tanti volontari che hanno reso possibile tutto ciò va il ringraziamento più sincero dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città”.

I Balestrieri Waldum hanno infine omaggiato il sindaco e l’amministrazione comunale con un presente e una maglietta celebrativa della vittoria del Campionato Italiano 2025.

