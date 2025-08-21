Paola Quattrini e Melania Giglio incantano il pubblico. Successo per “Gualdo è Donna”

Caricamento…





La rassegna teatrale “Gualdo è Donna” continua a regalare emozioni e grandi successi di pubblico.

Dopo il successo dello spettacolo inaugurale “Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas”, di e con l’attrice Diletta Masetti al Teatro Soprammuro, nei giorni scorsi il Teatro Talia e il Parco della Rocca Flea hanno ospitato altre due rappresentazioni che hanno confermato la forza di un cartellone interamente dedicato alla sensibilità e al talento femminile.

Il primo appuntamento ha visto protagonista Paola Quattrini in una serata a lei dedicata.

L’attrice martedì scorso ha incantato un Teatro Talia gremito in ogni ordine di posti con un monologo intenso e coinvolgente, attraversando storie di donne, vite e sentimenti con la sua consueta eleganza e capacità interpretativa.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, tributandole lunghi applausi e una standing ovation. Momento particolarmente significativo è stata la consegna all’attrice di una preziosa opera in ceramica a lustro realizzata da Maurizio Tittarelli Rubboli, dono della città e degli organizzatori per la sua straordinaria carriera.









Grande successo anche per la prima nazionale di Saffo, Musa Divina, andata in scena nel Parco della Rocca Flea.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Melania Giglio con la partecipazione della giovane e talentuosa Francesca Sparacino, ha emozionato il numeroso pubblico presente con la sua forza evocativa e la raffinatezza scenica.

La regia di Daniele Salvo ha conferito profondità e ritmo alla narrazione, esaltata dai costumi ricchi di simbolismo firmati da Daniele Gelsi e da un impianto scenico curato nei minimi dettagli, tra musiche originali, giochi di luci ed effetti speciali.

Le mura millenarie della Rocca, illuminate sotto il cielo estivo, e il profilo montuoso sullo sfondo hanno reso ancora più affascinante questa celebrazione del mito e della poesia. Un omaggio intenso alla figura di Saffo, poetessa libera e rivoluzionaria, che ha lasciato il segno nel pubblico.

La rassegna, promossa dal Comune di Gualdo Tadino – Assessorato alla Cultura e dal Polo Museale, con la direzione artistica di Daniele Gelsi, Daniele Salvo e Melania Giglio e l’organizzazione di Marioletta Bideri per Bis Tremila con il sostegno di Fondazione Perugia, proseguirà fino al 24 agosto con l’ultimo appuntamento in programma: A letto dopo Carosello, spettacolo di Michela Andreozzi al Parco della Rocca Flea.

Info e prenotazioni: 347 7541791

Biglietti: 10 euro, in vendita al Museo Civico Rocca Flea (tutti i giorni 10–13 / 15–18)