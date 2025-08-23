Completata la pulizia dei Fontanili “Renacci”

Caricamento…





La Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” ha completato lo scorso mese di luglio lavori di pulizia e manutenzione dei Fontanili “Renacci”, sulla montagna gualdese, importante punto di riferimento ambientale e storico del territorio.

L’intervento, eseguito dagli operai dell’ente montano con la supervisione dei delegati del Consiglio di Amministrazione, si inserisce nelle attività di manutenzione periodica delle aree montane, particolarmente importante nel periodo estivo quando la zona è frequentata da escursionisti gualdesi e non.

“Un sentito ringraziamento ai nostri operai e a tutti coloro che collaborano ogni giorno per mantenere viva e accogliente la nostra montagna”, sottolineano dalla Comunanza.