Gualdo Tadino, oggi la “6 Ore a Squadre” in memoria di Fabio Marinelli

Caricamento…





Oggi, sabato 23 agosto, il ciclodromo “Adolfo Leoni” di Gualdo Tadino ospiterà, dalle 16 alle 22, la seconda edizione della “6 Ore a Squadre – Memorial Fabio Marinelli”.

L’appuntamento sportivo, organizzato da GS Avis Gualdo Tadino, MC2Bike e Csen, è dedicato alla memoria di Fabio Marinelli, ciclista amatoriale scomparso prematuramente un anno fa, a soli 43 anni.

Fabio era molto conosciuto e apprezzato a Gualdo Tadino, non solo per la sua passione per il ciclismo ma anche per l’entusiasmo che trasmetteva nella vita di tutti i giorni.

Durante la manifestazione sarà ricordato anche Carlo Crocetti, storico organizzatore di gare ciclistiche e figura di riferimento per le due ruote gualdesi, scomparso nei giorni scorsi.

La competizione, della durata di sei ore, prevede la partecipazione a squadre con cronometraggio a chip e un numero massimo di 30 team. Il programma include premiazioni finali, ristoro e servizi per gli atleti.