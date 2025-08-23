Costacciaro torna al Quattrocento con l’ottava edizione di “Invito a Palazzo”

Caricamento…





Costacciaro si prepara a tornare indietro nel tempo con l’ottava edizione di “Invito a Palazzo”, la rievocazione storica che dal 29 al 31 agosto farà rivivere le atmosfere della fine del Quattrocento.

L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Regione Umbria e curato dall’associazione Costacciaro Make-Up, è stato presentato a Perugia, nella sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni, sede dell’Assemblea legislativa, alla presenza della presidente Sarah Bistocchi.

L’iniziativa ricostruisce l’arrivo del Duca di Urbino, Federico da Montefeltro, al palazzo ducale di Costacciaro, citato negli storici testi come “et albergo di Costacciaio”, dove il Duca era solito soggiornare durante le battute di caccia tra le pendici del Monte Cucco e per motivi politici.

La rievocazione ripercorre la visita del Duca, accompagnato dalla duchessa Sforza, in un borgo che all’epoca rappresentava un importante avamposto fortificato a difesa del confine dei suoi territori.

Nel corso dei tre giorni il borgo si trasformerà in un vero e proprio scenario d’epoca, con mercati medievali, dimostrazioni di antichi mestieri, musiche, spettacoli e momenti conviviali.

Il programma della manifestazione è ricco di appuntamenti: l’inizio è fissato per venerdì 29 agosto con l’incontro tra Federico di Montefeltro e suo fratello Ottaviano, seguito da una sfilata storica con i tamburini di Costacciaro.

Sabato 30 agosto è in programma la cena medievale a Palazzo Ducale, residenza privata ma resa fruibile per l’occasione grazie all’iniziativa del Comune.

Il banchetto proporrà un menù fedele alle tradizioni culinarie dell’epoca, frutto di una ricerca storica: frittata contadina con porri d’orto, pasta con ceci e brodo alle erbe, pagnotta rustica con maiale stufato alle erbe del massaro. La cena sarà arricchita da spettacoli di intrattenimento, proprio come avveniva nei secoli passati.

La terza giornata vedrà il borgo di Costacciaro calarsi completamente nel clima del tardo Quattrocento con l’accampamento degli arcieri, il torneo di tiro con l’arco, il mercato medievale e, alle 18.30, il corteo storico per le vie del centro, che si concluderà con una degustazione di antichi sapori a Palazzo Ducale.