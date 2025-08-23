“Settembre a Gualdo è mejo”, la maglia solidale per aiutare Rachele

Caricamento…





Puntuale, alla fine di ogni mese di agosto, torna per la sedicesima edizione l’appuntamento con la maglia di “Settembre a Gualdo è mejo”.

Come ogni anno, il ricavato delle maglie sarà devoluto in beneficenza.

Quest’anno i ragazzi di “Settembre a Gualdo è mejo” hanno deciso di sostenere la sfida di Rachele, una bambina di 8 anni. Nello specifico, l’intero ricavato andrà all’associazione “HOPE4U – Insieme contro Batten” che sostiene Rachele nella sua battaglia contro la malattia di Batten, una rara patologia neurodegenerativa.

Ad oggi esiste una terapia genica sperimentale all’estero che potrebbe offrirle una speranza.

Ogni maglia acquistata diventerà un piccolo, grande gesto di supporto, per donare a Rachele e alla sua famiglia una concreta possibilità di guardare al futuro.

Il tutto è patrocinato dalla Pro Tadino, che ha deciso di supportare l’attività di “Settembre a Gualdo è mejo”.

Il form da compilare per prenotare la maglia è disponibile al seguente link:

https://forms.gle/cimPvL5mT6nuYiz6A

Compilandolo, si possono inserire il numero di maglie da prenotare e le relative taglie e anche il luogo di ritiro delle stesse.

Ci sono, come di consueto, diversi esercizi del centro storico che si sono resi disponibili per la consegna.

L’attesa poi è tutta per capire come sarà la maglia quest’anno, un appuntamento ormai fisso nella strada che porta ai Giochi de le Porte del 26-27-28 settembre.