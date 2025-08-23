“Gualdo è Donna” chiude domenica 24 agosto con Michela Andreozzi alla Rocca Flea

Caricamento…





“Gualdo è Donna”: trionfo per la prima edizione, domenica 24 agosto si conclude con l’attrice Michela Andreozzi.

E’ stato senza dubbio un successo questa prima edizione, che ha saputo raccontare le mille sfaccettature dell’universo femminile.

L’attesa ora è tutta per l’ultimo appuntamento. Domenica 24 agosto alle 21, nel parco della Rocca Flea, Michela Andreozzi sarà la protagonista dello spettacolo “A letto dopo Carosello”.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, un omaggio divertente e nostalgico agli anni Settanta, che l’attrice rievocherà con musica, comicità e racconti personali.

Sul palco l’attrice sarà accompagnata dal maestro Alessandro Greggia, riporterà in vita un’epoca fatta di Raffaella Carrà, Topo Gigio e delle indimenticabili sigle di Carosello.

L’attrice, nota al grande pubblico per le sue interpretazioni in fiction come “La squadra” e “Distretto di Polizia” e al cinema in film come “Tutta la vita davanti” e “Nessuno mi può giudicare“, saprà catturare la platea con la sua ironia e la sua profonda sensibilità.

Questa prima edizione di “Gualdo è Donna”, curata da Daniele Gelsi, Daniele Salvo e Melania Giglio, è stata un vero trionfo, dimostrando la forza del teatro e della cultura come motore di aggregazione e riflessione.

La rassegna, promossa dall’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, dal Polo Museale e resa possibile grazie anche al sostegno della Fondazione Perugia, ha registrato grande partecipazione di pubblico per tutti gli appuntamenti.

Gli spettacoli che hanno preceduto il gran finale hanno riscosso un notevole successo: il 16 agosto al Teatro Soprammuro, Diletta Masetti ha portato in scena “Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas”; il 19 agosto, al Teatro Talia, si è tenuta una toccante “Serata d’onore per Paola Quattrini”, accompagnata dal maestro Massimo Moriconi, con un suo appassionato monologo; il 20 agosto, alla Rocca Flea, è andata in scena la prima nazionale di “Saffo, Musa Divina”, con Melania Giglio e Francesca Sparacino.

Per l’ultima serata, l’appuntamento è al Parco della Rocca Flea.

I biglietti hanno un costo di 10 euro e possono essere acquistati direttamente presso il Museo Civico Rocca Flea, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 347 7541791.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, mantenendo lo stesso orario.