Concluso l’English Camp 2025 all’IC Gualdo Tadino

Si è conclusa l’edizione 2025 dell’English Camp – “English is fun”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

Dopo giornate intense di attività, giochi e lezioni, il campus estivo ha chiuso i battenti mantenendo la stessa energia positiva che lo aveva caratterizzato fin dall’inizio.

Un ruolo importante lo hanno avuto i docenti madrelingua Alex e Nate, che hanno guidato gli studenti in un percorso di apprendimento dinamico e coinvolgente, favorendo la pratica della lingua inglese in un contesto stimolante.

Il campus ha rappresentato un’occasione preziosa di crescita non solo linguistica ma anche personale, promuovendo la collaborazione, la condivisione e la nascita di nuove amicizie tra i partecipanti.

L’iniziativa rientra nel Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 – Piano Estate 2023/24 e 2024/25, volto a rafforzare competenze, inclusione e socializzazione attraverso attività innovative e coinvolgenti.

“Ora ci attendono tante nuove attività formative con l’avvio del nuovo anno scolastico, per continuare a costruire insieme esperienze di apprendimento stimolanti e di qualità per i nostri studenti“, sottolineano dall’Istituto.