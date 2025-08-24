Memorial Fabio Marinelli, grande partecipazione alla seconda edizione della “Sei Ore” di Gualdo Tadino

Caricamento…





Seconda edizione a Gualdo Tadino della “Sei Ore” Memorial Fabio Marinelli, che si è svolta sabato 23 agosto presso il ciclodromo “Adolfo Leoni”.

Undici i team partecipanti e cinque gli atleti singoli. L’appuntamento ciclistico, organizzato da GS Avis Gualdo Tadino, MC2 Bike e dalla famiglia Marinelli, è stato anche l’occasione per ricordare l’amico del ciclismo Carlo Crocetti, scomparso alcuni giorni fa.

La gara è iniziata alle 16 e si è conclusa alle 22, con un giro di ricognizione emozionante guidato dai figli di Fabio, Nicole e Gioele.

Tra i singoli, il vincitore è stato Roberto Basile, che nonostante una brutta caduta iniziale, è riuscito a concludere in prima posizione e a portarsi a casa anche il premio del miglior giro veloce uomini.

Ottima e solida anche la prestazione di Mirco Menichini, che ha chiuso in seconda posizione, seguito da Marco Canuzzi e Roberto Tomassoli. Tra le donne la vincitrice è stata Anna Maria Rossi, che ha percorso 192 km nelle 6 ore di gara.

Tra i team i vincitori nella categoria “Misti” è stato il Team 1 Bike System 360, guidato dalla capitana Elena Toscani, che ha anche vinto il premio del miglior giro veloce donne. Al secondo posto “Movimento Lento” della capitana Alessia Bertolino e terzi “Un altro passo” della capitana Chiara Volpi.

Nella categoria Under si è imposto l’UC Petrignano seguito dal Velo Club Gubbio in una battaglia sempre accesa fin dalle prime pedalate, risolta solamente da un magistrale Paride Sereni. Terzo il team 2 Bike System 360.

Infine, nella categoria Over, il Team Calabroni di Omar Nardi, Nicola e Flavio Comodi ha dominato la gara dall’inizio, mentre la lotta per il podio tra Altovattaggio, Where Is Sandro? 2.0 e i Mastelloni si è conclusa solo negli ultimi giri. Quinto il team GS Avis Gualdo Tadino.

Nel corso delle premiazioni, dove erano presenti anche il presidente regionale CSEN Fabbrizio Paffarini, il presidente del comitato regionale FCI Roberto Cocchieri e il sempre presente a eventi di questo tipo Luca Panichi, è stato omaggiato con una targa Sandro Cagliesi, occhio dello sport gualdese, che con le sua professionalità e vicinanza regala sempre splendidi scatti degli eventi a cui partecipa, insieme anche al Gruppo Fotografico Gualdese.









.

La famiglia Marinelli ha regalato al GS Avis Gualdo Tadino una foto dell’amico Fabio da appendere nella sede in suo ricordo.

La manifestazione è stata un successo, con molte persone intervenute a vedere la gara e anche a ricordare l’amico del ciclismo Carlo Crocetti.

L’organizzazione ha ringraziato tutti i partecipanti e gli sponsor, in particolare Farmacia Capeci, Birra Flea e Pasticceria Giorgio per il loro sostegno.