“Insieme siamo più forti”: Gualdo Tadino abbraccia AVIS nella 68′ Giornata del Donatore

Nonostante un inizio caratterizzato da condizioni meteo incerte, la 68esima Giornata del Donatore organizzata da AVIS Gualdo Tadino ha registrato una numerosa partecipazione, confermando il forte legame con la comunità e le realtà associative del territorio.

Lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno, “Insieme siamo più forti, AVIS è il nostro legame, aiutare è la nostra missione”, ha accompagnato tutta la manifestazione, incarnando pienamente lo spirito che da sempre anima l’associazione.

La giornata si è aperta con un corteo solenne guidato dalla Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino”, che ha accompagnato i rappresentanti AVIS, i volontari e le autorità cittadine nella deposizione dei fiori presso i monumenti ai Caduti di Piazza Martiri della Libertà e dei Giardini, con tappa conclusiva al Monumento AVIS in piazza Soprammuro con i saluti e gli interventi istituzionali.

Numerose le autorità e le delegazioni presenti: l’assessore del Comune di Gualdo Tadino Jada Commodi, il presidente regionale AVIS Enrico Marconi, la consigliera nazionale Kelly Belloni, Chiara Monacelli e Velio Venturi per AVIS Provinciale, e Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte.

La manifestazione ha visto la partecipazione di delegazioni AVIS provenienti da Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra e Trevi, dei Vigili del Fuoco di Gaifana.

Presenti anche l'Associazione Nazionale Carabinieri con il vicepresidente Nicola Tini e Domenico Di Martino, i ciclisti del Gruppo Sportivo AVIS Gualdo Tadino, i ragazzi del Black Mamba Tournament, i medici che collaborano al Progetto Scuola, il vicepreside dell'Istituto Superiore Casimiri e infermieri del centro prelievi.













































Dopo la messa celebrata nella basilica di San Benedetto, la giornata è proseguita con il pranzo sociale al ristorante “Da Clelia” a Valsorda.

Durante il momento conviviale sono stati consegnati riconoscimenti ai nuovi donatori, premi speciali a tre donatori storici e borse di studio a giovani studenti donatori.

È stato anche illustrato lo stato dei progetti completati e di quelli in fase di realizzazione, segno concreto di un’associazione viva, in movimento e attenta ai bisogni della comunità.

La Giornata del Donatore si inserisce in un più ampio impegno di AVIS Gualdo Tadino, che si distingue per iniziative ed eventi volti a valorizzare il rapporto tra donazione, rete sociale e partecipazione sul territorio.

Nei primi mesi di lavoro del nuovo Consiglio Direttivo, guidato dal presidente Maurizio Brunetti, sono state avviate diverse attività con segnali positivi sia sul fronte dell’incremento delle donazioni sia sul coinvolgimento di nuovi donatori.

Il Direttivo ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato.

AVIS Gualdo Tadino è già al lavoro per i prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini in un gesto semplice ma fondamentale: la donazione di sangue.