Gubbio, si smarriscono nel Parco Coppo: sette persone ritrovate da Vigili del Fuoco e Sasu

Due nuclei familiari hanno vissuto momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 24 agosto, dopo essersi smarriti nei boschi del Parco Coppo, a Gubbio.

I due gruppi, per un totale di sette persone (tre adulti e quattro bambini) avevano perso l’orientamento lungo i sentieri, ritrovandosi in difficoltà mentre sopraggiungeva il buio.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio.

Dopo una rapida ricognizione, le squadre di soccorso sono riuscite a rintracciare gli escursionisti, in stato di agitazione, e a ricondurli in sicurezza alle proprie auto.

Alle operazioni hanno partecipato anche gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e il personale sanitario del 118, pronti a intervenire per eventuali emergenze.

L’intervento si è concluso senza conseguenze, ma l’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla prudenza da adottare quando si affrontano escursioni in zone boscose, soprattutto nelle ore a ridosso del tramonto.

