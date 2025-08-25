Fotografia e natura, le opere di Maurizio Biancarelli in mostra a Gualdo Tadino

Caricamento…





Dal 29 agosto al 7 settembre Piazza Garibaldi a Gualdo Tadino ospiterà la mostra fotografica “Attraverso il silenzio”, firmata dal celebre fotografo naturalista Maurizio Biancarelli.

L’esposizione, promossa e organizzata dal Gruppo Fotografico Gualdese in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, verrà inaugurata venerdì 29 agosto alle ore 17 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 19.30.

La rassegna propone una selezione di immagini di grande formato che raccontano anni di lavoro alla ricerca di un contatto intimo con la natura.

Biancarelli, tra i nomi più autorevoli della fotografia naturalistica italiana, ha realizzato questo progetto in completa solitudine, con l’obiettivo di stabilire una connessione profonda con ogni soggetto, che si tratti di un paesaggio incontaminato o di un animale selvatico.

Il fotografo eugubino vanta una carriera pluridecennale: ha collaborato con riviste italiane e internazionali (tra cui National Geographic Italia, Bell’Italia, Bell’Europa, Oasis, BBC Wildlife), esposto in mostre di rilievo in Italia e all’estero, pubblicato otto volumi fotografici, partecipato a progetti fotografici nazionali e non, e diverse sue foto sono state premiate nei maggiori concorsi internazionali.

“Attraverso il silenzio” non è quindi soltanto una mostra, ma un invito a rallentare e ad ascoltare la voce discreta della natura.