Il Festival “Rocche e Ville… all’Opera” mercoledì 27 agosto fa tappa a Gualdo Tadino

Caricamento…





Mercoledì 27 agosto alle ore 21 alla Rocca Flea di Gualdo Tadino ottavo appuntamento con il Festival “Rocche e Ville… all’Opera“.

La manifestazione coinvolge otto comuni umbri e propone un ciclo di sedici eventi incentrati sulla musica dal vivo, con particolare attenzione al repertorio operistico italiano ed europeo.

Alla Rocca Flea concerto del CorOrchestra Soloist Wind Quintet, composto da musicisti di grande talento: Niccolò E. Rossi – oboe, Marta Andreoli – flauto, Ivano Rondoni – clarinetto, Gabriele Ricci – corno, Edoardo Filippi – fagotto, che eseguirà un repertorio di ouverture tratte dalle più belle pagine operistiche di Mozart, Rossini, Puccini, Bizet e Verdi.

La serata sarà un’immersione nella grande tradizione operistica, grazie all’esibizione di musicisti di spicco del panorama contemporaneo, resa ancora più speciale dalla cornice medievale del cortile della castello federiciano.

La rassegna Rocche e Ville… all’Opera, organizzata dall’associazione culturale “Tracciati Virtuali” di Città di Castello, è sotto la direzione artistica del professor Ivano Rondoni, docente di clarinetto presso il Conservatorio Statale di Musica di Piacenza, sarà presente in otto comuni della provincia di Perugia: Città di Castello, Corciano, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Passignano sul Trasimeno e San Giustino.

Realizzata con il sostegno dei fondi per il “Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” si articolerà in due periodi: la prima parte fra agosto e settembre 2025, la seconda nella primavera del 2026.

Ingresso: 10 euro. Info e prenotazioni: tracciativirtuali@virgilio.it – 3335410750

.