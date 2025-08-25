Eleonora Bianchini e Enzo Pietropaoli portano il duo DOS in concerto alla Rocca Flea

Caricamento…





Martedì 26 agosto alla Rocca Flea un evento musicale di particolare raffinatezza con il concerto del duo DOS, formato dalla cantante compositrice gualdese Eleonora Bianchini e dal celebre contrabbassista Enzo Pietropaoli.

“Felicissima di ‘giocare in casa’ domani”, ha scritto sui suoi profili social Eleonora Bianchini alla vigilia del concerto. “DOS è uno dei progetti per me più longevi e al quale tengo particolarmente. Nasce nel 2014 con un nome che richiama la semplicità e l’essenzialità del duo che propone un suono acustico, intimo e senza confini di genere.”

DOS, che in spagnolo significa “due”, rappresenta una formula artistica insolita nel panorama musicale contemporaneo. La combinazione voce-contrabbasso, infatti, non vanta molti precedenti nella storia della musica, rendendo questa proposta una sfida artistica di particolare interesse.

La loro proposta unisce brani di origini diverse, spaziando da Franco Battiato ai Radiohead, da Gianni Morandi a Michael Jackson, dai Led Zeppelin a Peppino Di Capri e Ornella Vanoni, il tutto tenuto insieme da una visione musicale coerente e intensa.

Eleonora Bianchini, senza dubbio una delle voci più raffinate del jazz italiano, ha sviluppato gran parte della sua carriera all’estero, con esperienze significative a Boston, New York e in Ecuador, luoghi dove ha sviluppato collaborazioni di primissimo piano.

Enzo Pietropaoli è una figura di spicco del jazz italiano. Nel 1997 ha fondato, insieme a Danilo Rea e Fabrizio Sferra, il trio Doctor 3, che ha calcato i più importanti palcoscenici jazz italiani. La loro prima incisione “The Tales of Doctor 3” è stata premiata come miglior disco di jazz italiano nel 1998, mentre il successivo “The songs remain the same” ha vinto il titolo di miglior disco jazz di Musica&Dischi nel 1999. Il contrabbassista vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi musicisti internazionali, tra cui Chet Baker, Lester Bowie, Enrico Rava, Phil Woods, Richard Galliano, John Abercrombie, Pat Metheny, Billy Cobham e Paolo Fresu.

Il pubblico potrà assistere a un concerto intimo, elegante e sorprendente, dove voce e contrabbasso si fonderanno in un viaggio sonoro che attraversa mondi musicali diversi.

La collaborazione tra Eleonora Bianchini e Enzo Pietropaoli ha già prodotto due album, ai quali si è aggiunto un terzo progetto che vede la partecipazione del fisarmonicista Luciano Biondini, già noto al pubblico gualdese per un indimenticabile concerto sul Serrasanta nel 2020 insieme a Luciano Bosso nell’ambito del festival Suoni Controvento.

Ingresso libero. Info: 347 7541791