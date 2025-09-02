Gualdo Tadino, istituito il Tavolo contro povertà e fragilità sociali

Caricamento…





A Gualdo Tadino è stato istituito il “Tavolo contro la Povertà e le Fragilità Sociali”, uno spazio di confronto e coordinamento tra Comune e associazioni del territorio per affrontare situazioni di disagio economico e sociale.

Il primo incontro si è svolto venerdì 29 agosto nella Sala Giunta del Municipio e ha visto la partecipazione dell’assessore al Welfare e Politiche Giovanili, Gabriele Bazzucchi, insieme ai rappresentanti di Croce Rossa Italiana, Confraternita della Misericordia, Centro Volontariato Sociale – Caritas Diocesana e Banco di Solidarietà.

Il Tavolo nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete di aiuti già esistente, evitando sovrapposizioni e ottimizzando le risorse disponibili.

Tra le priorità indicate ci sono il coordinamento degli interventi di emergenza, l’avvio di raccolte di beni e fondi, il coinvolgimento delle attività commerciali locali e la ricerca di finanziamenti attraverso bandi pubblici e privati.

Non solo assistenza immediata, ma anche progetti di prevenzione e inclusione sociale: il Tavolo intende infatti promuovere percorsi formativi rivolti alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità, oltre a iniziative di sensibilizzazione sul consumo consapevole e sulla riduzione degli sprechi.

Il prossimo passo sarà definire un piano operativo con azioni concrete e un calendario di incontri periodici per monitorare le esigenze del territorio.

“Questo Tavolo rappresenta un atto di responsabilità collettiva per Gualdo Tadino – afferma il sindaco Massimiliano Presciutti – La forza della nostra città sta nella capacità di fare rete, di unire le forze e di non lasciare nessuno indietro. Voglio ringraziare di cuore le associazioni che hanno aderito. Insieme possiamo costruire una comunità più equa e solidale”.

Il Tavolo contro la Povertà e le Fragilità Sociali avrà una durata sperimentale di un anno, con incontri periodici e la possibilità di accogliere nuovi soggetti che vorranno contribuire al progetto.

“Un tavolo concreto e di impegno sinergico fra le associazioni territoriali impegnate quotidianamente nella presa in carico di persone fragili e nello svolgimento di attività e servizi a sostegno delle povertà, dalla consegna fisica dei pacchi alimentari a servizi di trasporto, assistenza psicologica ed erogazione di buoni economici – sottolinea l’assessore Gabriele Bazzucchi – Un lavoro di squadra per valorizzare il patrimonio umano e sociale della rete associativa presente in città e garantire più servizi possibili all’utenza, mettendo a sistema le risorse economiche e strumentali degli uffici comunali e degli enti del terzo settore operanti nel contesto cittadino”.