Stelle dello sport a Gualdo Tadino: sette medaglie d’oro, argento e bronzo sul palco di “Sogni Olimpici”

Una notte di stelle olimpiche illuminerà domani sera, giovedì 4 settembre, il teatro Talia di Gualdo Tadino.

Alle ore 21, con ingresso libero, si terrà la cerimonia del Premio “Sogni Olimpici”, evento che racconterà l’eccellenza sportiva italiana e internazionale attraverso le storie di atleti che hanno conquistato il podio più prestigioso del mondo.

Sul palco saliranno sette medagliati olimpici, un veterano del ciclismo professionistico, due dirigenti di primo piano del mondo sportivo e un giornalista che ha raccontato le emozioni a cinque cerchi direttamente dai Giochi di Tokyo e Parigi.

Tra i protagonisti della serata sarà Agnese Duranti, gioiello della ginnastica ritmica italiana che ha conquistato due medaglie di bronzo consecutive a squadre, prima a Tokyo 2021 e poi a Parigi 2024.

Spicca inoltre Roberto Cammarelle, leggenda del pugilato italiano categoria pesi supermassimi. Il pugile campano vanta un palmares olimpico da favola: oro a Pechino 2008, argento a Londra 2012 e bronzo ad Atene 2004. Tre Olimpiadi, tre medaglie, dodici anni di dominio assoluto nel ring internazionale.

Da San Marino arriverà Alessandra Perilli, stella del tiro a volo che ha fatto la storia della piccola Repubblica del Titano. A Tokyo ha conquistato un bronzo individuale e un argento in coppia, portando per la prima volta San Marino sul podio olimpico e scrivendo una pagina indimenticabile per il movimento sportivo sammarinese.L

Il mondo del ciclismo sarà rappresentato da Massimo Ghirotto, ex corridore professionista e attuale presidente del settore fuoristrada della Federciclismo. Ghirotto vanta un curriculum di primo piano: 6 mondiali con la maglia azzurra, 11 partecipazioni al Giro d’Italia, 6 al Tour de France e una alla Vuelta. Ma, soprattutto, è entrato nella ristretta élite dei corridori capaci di vincere almeno una tappa in ognuno dei tre Grandi Giri.

La dirigenza sportiva sarà rappresentata da Domenico Ignozza, membro della Giunta Nazionale del CONI e rappresentante dei Delegati Provinciali, oltre che ex presidente del CONI Umbria, e da Christian Forcellini, attuale presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ed ex tennista che partecipò alle Olimpiadi di Barcellona 1992.

A completare il quadro, Manuel Codignoni, giornalista gualdese inviato di Radio Rai che ha raccontato in diretta le emozioni delle ultime due edizioni olimpiche, da Tokyo 2021 a Parigi 2024, portando nelle case degli italiani le gesta dei campioni.

L’evento, organizzato dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con i giornalisti Massimo Boccucci e Roberto Barbacci dell’agenzia Infopress e Carlo Roscini, delegato per lo sport di ANCI Umbria, gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, ANCI Umbria e CONI Umbria.

La serata, che si aprirà con i saluti del sindaco Massimiliano Presciutti, punta a valorizzare non solo i risultati sportivi, ma soprattutto i valori che lo sport trasmette, sensibilizzando il pubblico sull’importanza dell’attività fisica e della competizione leale come strumenti di crescita personale e sociale.

Saranno coinvolti anche gli studenti dell‘istituto superiore “Raffaele Casimiri” e della scuola media del Comprensivo di Gualdo Tadino, che avranno l’opportunità di incontrare dal vivo i campioni.