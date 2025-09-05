Nocera Umbra, il Maresciallo Manuel Cristina è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

Caricamento…





Alla presenza del Capitano Pasquale Moriglia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, ieri mattina, giovedì 4 settembre il sindaco Virginio Caparvi ha ricevuto ufficialmente in municipio il nuovo Comandante della Stazione di Nocera Umbra, il Maresciallo Manuel Cristina.

“Per noi è un grande piacere averlo come riferimento nella nostra comunità”, ha detto il sindaco Caparvi. L’incontro in Comune è stato anche occasione per un confronto sulle peculiarità del territorio e per ribadire la piena e reciproca disponibilità alla collaborazione tra l’Arma e l’Amministrazione Comunale.

“L’Arma dei Carabinieri è da sempre presenza preziosa e benefica per il nostro Paese, un’istituzione di cui andiamo particolarmente orgogliosi” ha concluso il primo cittadino di Nocera Umbra, rivolgendo al nuovo Comandante i migliori auguri di buon lavoro a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.