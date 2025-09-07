Festa della Natività di Maria, Scheggia si prepara al gran finale con la Corsa delle Bighe

Caricamento…





Scheggia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Corsa delle Bighe, giunta alla sua 35esima edizione, che lunedì 8 settembre vedrà affrontarsi i due rioni: Il Borgo (blu) e La Piazza (giallo).

L’evento conclude il calendario di manifestazioni, civili e religiose, dedicato alla Festa della Natività di Maria, compatrona di Scheggia e Pascelupo.

Il programma, partito nei giorni scorsi con la novena nella chiesa di San Patrizio, per oggi, domenica 7 settembre, prevede alle 19.30 l’apertura delle cantine rionali accompagnate dal gruppo delle Tamburine.

Il giorno della Festa, lunedì 8 settembre, sarà scandita da un fitto calendario: alle 6 la sveglia del paese con le Tamburine e, a seguire, la visita al cimitero in memoria dei defunti e la colazione per Aurighi e Tamburine in via Roma.

Dopo la messa delle 11, il pomeriggio vedrà l’esibizione delle Tamburine, la processione con la banda musicale, il corteo storico e la distribuzione di dolci.

Alle 18 l’attesa Corsa delle Bighe, trainate ognuna da quattro persone (con cambi durante il percorso) e condotta da un auriga. Due le manches a cronometro: il rione che complessivamente avrà impiegato meno tempo verrà proclamato vincitore.

Dopo la premiazione, la festa proseguirà fino a tarda notte in tutti e due rioni e uno spettacolo pirotecnico concluderà la giornata.

Video Francesco Ventanni AI Video Artist

