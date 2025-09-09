Allerta meteo Arancione per temporali anche a Gualdo Tadino e nella Fascia per la giornata di mercoledì 10 settembre

Caricamento…





Il Comune di Gualdo Tadino informa la cittadinanza che, in base al bollettino emesso dal Centro di Protezione Civile della Regione Umbria, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 10 settembre e per l’intera giornata è stata diramata allerta meteo Arancione per rischio idrogeologico da temporali sull’Umbria e quindi anche sull’area C (Chiascio – Topino), che comprende anche il territorio comunale di Gualdo Tadino e della Fascia Appenninica.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense e organizzate, con possibili raffiche di vento e grandinate.

I fenomeni potranno determinare criticità diffuse, con allagamenti, caduta di alberi, danni a infrastrutture e possibili interruzioni della viabilità.

Si raccomanda alla popolazione di porre la massima attenzione e di adottare comportamenti prudenti.

CONSIGLI DI COMPORTAMENTO

Prestare attenzione ai segnali premonitori del temporale : cielo scuro, nubi imponenti, lampi e tuoni. Meglio modificare per tempo le proprie attività all’aperto.

: cielo scuro, nubi imponenti, lampi e tuoni. Meglio modificare per tempo le proprie attività all’aperto. Se sei all’aperto : evita zone esposte, corsi d’acqua, pendii ripidi o instabili; raggiungi rapidamente un riparo sicuro (edificio o automobile); non sostare sotto alberi isolati, pali o strutture metalliche estese.

: In montagna : scendi rapidamente di quota ed evita creste, vette e percorsi esposti; tieniti lontano da funi o scale metalliche e interrompi eventuali escursioni; se sei con altre persone, mantenete almeno 10 metri di distanza gli uni dagli altri; cerca riparo in una costruzione, in auto o, in mancanza, in grotte o bivacchi, evitando però la vicinanza a pareti e ingressi.

: In città : non sostare in scantinati, piani bassi, garage o aree a rischio allagamento; evita sottopassi e sottovia con l’auto; alla guida riduci la velocità o fermati in sicurezza in caso di forti rovesci o grandine, poiché l’asfalto diventa scivoloso e la visibilità ridotta.

: In caso di fulmini : sospendere le attività all’aperto e attendere almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di riprenderle; se sei costretto a restare fuori, mantieni i piedi uniti e stai lontano da strutture alte o appuntite.

: In casa : evita l’uso di apparecchi elettrici collegati alla rete e del telefono fisso; non toccare condutture, tubature o impianti elettrici; tieni chiuse porte e finestre, evitando di sostare sotto tettoie o balconi non sicuri.

:

Raccomandazioni finali

Mantieni sempre un atteggiamento prudente: in caso di dubbi, scegli la soluzione più cauta. Segui gli aggiornamenti della Protezione Civile e dei canali istituzionali del Comune. Il Comune di Gualdo Tadino invita tutta la cittadinanza alla massima attenzione e prudenza