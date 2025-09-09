Allerta meteo Arancione per temporali anche a Gualdo Tadino e nella Fascia per la giornata di mercoledì 10 settembre

Di
Redazione Gualdo News
-
Caricamento…

Il Comune di Gualdo Tadino informa la cittadinanza che, in base al bollettino emesso dal Centro di Protezione Civile della Regione Umbria, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 10 settembre e per l’intera giornata è stata diramata allerta meteo Arancione per rischio idrogeologico da temporali sull’Umbria e quindi anche sull’area C (Chiascio – Topino), che comprende anche il territorio comunale di Gualdo Tadino e della Fascia Appenninica.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense e organizzate, con possibili raffiche di vento e grandinate.

I fenomeni potranno determinare criticità diffuse, con allagamenti, caduta di alberi, danni a infrastrutture e possibili interruzioni della viabilità.

Si raccomanda alla popolazione di porre la massima attenzione e di adottare comportamenti prudenti.

CONSIGLI DI COMPORTAMENTO

  • Prestare attenzione ai segnali premonitori del temporale: cielo scuro, nubi imponenti, lampi e tuoni. Meglio modificare per tempo le proprie attività all’aperto.
  • Se sei all’aperto:
    • evita zone esposte, corsi d’acqua, pendii ripidi o instabili;
    • raggiungi rapidamente un riparo sicuro (edificio o automobile);
    • non sostare sotto alberi isolati, pali o strutture metalliche estese.
  • In montagna:
    • scendi rapidamente di quota ed evita creste, vette e percorsi esposti;
    • tieniti lontano da funi o scale metalliche e interrompi eventuali escursioni;
    • se sei con altre persone, mantenete almeno 10 metri di distanza gli uni dagli altri;
    • cerca riparo in una costruzione, in auto o, in mancanza, in grotte o bivacchi, evitando però la vicinanza a pareti e ingressi.
  • In città:
    • non sostare in scantinati, piani bassi, garage o aree a rischio allagamento;
    • evita sottopassi e sottovia con l’auto;
    • alla guida riduci la velocità o fermati in sicurezza in caso di forti rovesci o grandine, poiché l’asfalto diventa scivoloso e la visibilità ridotta.
  • In caso di fulmini:
    • sospendere le attività all’aperto e attendere almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di riprenderle;
    • se sei costretto a restare fuori, mantieni i piedi uniti e stai lontano da strutture alte o appuntite.
  • In casa:
    • evita l’uso di apparecchi elettrici collegati alla rete e del telefono fisso;
    • non toccare condutture, tubature o impianti elettrici;
    • tieni chiuse porte e finestre, evitando di sostare sotto tettoie o balconi non sicuri.

Raccomandazioni finali

Mantieni sempre un atteggiamento prudente: in caso di dubbi, scegli la soluzione più cauta. Segui gli aggiornamenti della Protezione Civile e dei canali istituzionali del Comune. Il Comune di Gualdo Tadino invita tutta la cittadinanza alla massima attenzione e prudenza

Articolo precedenteLavoro nero e evasione fiscale, i controlli della Guardia di Finanza colpiscono anche Gubbio, Costacciaro e Fossato di Vico
Articolo successivoA Gualdo Tadino nasce “AVIS e Medici – Un Patto per la Salute”
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE