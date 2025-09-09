A Gualdo Tadino nasce “AVIS e Medici – Un Patto per la Salute”

Caricamento…





Prenderà ufficialmente il via a Gualdo Tadino il progetto “AVIS e Medici – Un Patto per la Salute”, una nuova iniziativa nata dalla sinergia tra la sezione comunale di AVIS e i Medici di Medicina Generale del territorio.

L’obiettivo è semplice ma fondamentale: promuovere la donazione del sangue come gesto di solidarietà e responsabilità civica, coinvolgendo direttamente i medici di famiglia, figure di riferimento e di fiducia per migliaia di cittadini.

“Se il tuo medico ti dice che puoi donare, credici.” Questo è lo slogan scelto per la campagna, che sarà diffusa attraverso un’intensa attività di comunicazione sul territorio: manifesti, roll-up informativi, locandine negli studi medici, espositori e cartelline informative contenenti materiali dedicati, che saranno consegnati ai medici coinvolti.

In ogni studio medico saranno esposte le foto dei dottori, simbolo di un’alleanza concreta tra sanità territoriale e volontariato. I medici, informati e sensibilizzati sull’importanza della donazione del sangue, avranno un ruolo attivo nel consigliare, orientare e rassicurare i pazienti potenzialmente idonei alla donazione.

Un progetto che parte da Gualdo Tadino ma guarda lontano. “AVIS e Medici – Un Patto per la Salute” nasce da un bisogno reale: intercettare nuovi donatori, soprattutto tra le nuove generazioni, e rafforzare il legame tra cittadino, medico e sistema sanitario.

“La fiducia è alla base della donazione. Se un medico di famiglia – che conosce il quadro clinico del proprio paziente – suggerisce di donare, quel consiglio ha un peso enorme. È un modo per dire: ‘sei sano, sei forte, puoi aiutare qualcun altro”, dichiara il presidente di AVIS Gualdo Tadino, Maurizio Brunetti.

Anche i medici coinvolti hanno accolto con favore l’iniziativa, consapevoli dell’importanza di fare rete per costruire una comunità più solidale e informata.

“Il nostro compito non è solo curare, ma anche prevenire e promuovere stili di vita sani e solidali. La donazione del sangue è un atto che fa bene sia a chi lo riceve che a chi lo compie”, afferma la dottoressa Giulia Bucari, Referente AFT Gualdo Tadino e Fascia appenninica.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di coinvolgimento del territorio e di educazione alla salute, rappresentando un modello replicabile anche in altri contesti.

AVIS Gualdo Tadino invita la cittadinanza a seguire la campagna e a rivolgersi con fiducia al proprio medico per verificare la possibilità di diventare donatori.

In un momento storico in cui le scorte di sangue sono spesso carenti e il bisogno è continuo, questo progetto rappresenta una risposta concreta e sostenibile, costruita con le forze del territorio e per il territorio.

“Ogni donazione è un gesto semplice, ma può salvare fino a tre vite. E tutto può iniziare da un consiglio … quello del tuo medico“, sottolinea l’Avis.