Scheggia, il Borgo vince la 35′ Corsa delle Bighe: decisivi 14 centesimi

Un distacco minimo, appena quattordici centesimi di secondo, ha deciso l’edizione 2024 della Corsa delle Bighe di Scheggia, disputata lunedì 8 settembre in occasione della Festa della Natività di Maria.

A prevalere è stato il Rione Borgo, che ha così conquistato la vittoria numero 27 nella storia della manifestazione, al termine di una sfida avvincente con il Rione Piazza.

La giornata di festa è iniziata come da tradizione con la sveglia delle tamburine per le vie del paese ed è proseguita con la colazione degli aurighi e la processione religiosa, accompagnata dalla banda comunale.

Nel pomeriggio il corteo storico, con i figuranti nelle vesti di antichi romani, ha introdotto il momento più atteso: la corsa lungo le vie del centro, con i giovani dei due rioni a darsi il cambio nel trascinare le bighe. Per qualche istante si è pensato a un arrivo ex aequo, ma il cronometro ha certificato il successo dei blu del Borgo, ai quali è andato il tradizionale premio in ceramica.

In serata la festa è proseguita con la cena comunitaria, lo spettacolo pirotecnico e la musica in piazza, in un clima di grande partecipazione.

Particolare significato ha avuto la presenza dell’associazione Hope4u – Insieme contro Batten, che sostiene la piccola Rachele nella sua battaglia contro la rara patologia neurodegenerativa.

“Scheggia ci ha accolto con una generosità e un calore che ci hanno fatto sentire parte di una grande famiglia” hanno sottolineato i rappresentanti del sodalizio, ringraziando il Comune, la Pro Loco e tutte le realtà locali che hanno contribuito all’iniziativa.

Soddisfazione anche nelle parole del sindaco di Scheggia e Pascelupo Fabio Vergari, che ha evidenziato “la grande sinergia tra associazioni e Pro Loco e il clima di unione che si è respirato durante la giornata.”