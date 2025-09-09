Borsa di Studio “Antonio Pieretti”, martedì 16 settembre la cerimonia di consegna

Caricamento…





Martedì 16 settembre alle 11,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino si terrà la cerimonia di consegna della terza edizione della Borsa di Studio “Antonio Pieretti”.

Il progetto è nato nel 2023 su iniziativa del Rotary Club di Gualdo Tadino, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino e con l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, per onorare la memoria del compianto professore, nonché Past Governor, Antonio Pieretti e in continuità con il suo pensiero, sempre rivolto alle nuove generazioni.

La Borsa di Studio verrà assegnata a uno studente che si sarà distinto sia per meriti scolastici che per le sue doti etiche e morali, valori che da sempre contraddistinguono il Rotary, con l’obiettivo di favorire nelle nuove generazioni le qualità di leadership, sviluppare spirito di affiatamento di squadra, risoluzione dei problemi e doti di comunicazione.

Il vincitore, infatti, potrà partecipare al Corso Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) sulla leadership, un’esperienza intensiva creata dai Rotary Club e riservata ai ragazzi dai 19 ai 30 anni, per accrescere le doti di leader, divertirsi e fare nuove conoscenze e connessioni.

Alla cerimonia di consegna interverranno Sergio Bravetti, presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, Roberto Calai, governatore del Distretto Rotary 2090, Renzo Menichetti, dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, studenti del Casimiri con alcune letture tratte dalle opere del professor Pieretti, e Giulia Ginesi, responsabile Ryla Distretto Rotary 2090.