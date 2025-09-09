Gualdo Tadino, bilancio positivo per la stagione estiva degli eventi

Caricamento…





Gualdo Tadino ha registrato un ottimo riscontro di presenze durante la programmazione estiva, che da giugno ai primi giorni di settembre ha proposto un calendario variegato di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi in diverse parti del territorio comunale.

Numerose persone hanno riempito il centro storico praticamente per tutta l’estate, prendendo parte ai diversi appuntamenti in programma, così come hanno seguito con interesse gli eventi organizzati nelle frazioni.

Uno degli appuntamenti più importanti è stato indubbiamente il concerto della Premiata Forneria Marconi a Valsorda, nell’ambito di “Suoni Controvento”, che ha richiamato un pubblico da tutta Italia.

Tra le iniziative di rilievo la rassegna teatrale “Gualdo è Donna”, che ha portato in scena quattro spettacoli di livello nazionale incentrati su figure femminili, mentre le mostre e le visite guidate nei sei musei cittadini hanno arricchito l’offerta culturale.

Ottimi riscontri anche per la rassegna cinematografica alla Rocca Flea “Calici di Stelle”, il Festival musicale di San Biagio, i concerti di Grazia Di Michele ed Eleonora Bianchini, oltre alle esibizioni di varie cover band.

Non sono mancati momenti dedicati all’intrattenimento popolare come lo street food, la rassegna bandistica “Memorial Sesto Temperelli”, spettacoli per bambini, sette sagre e feste di quartiere, concerti, le serate dedicate alla moda e agli animali e diversi appuntamenti sportivi.





































“La risposta del pubblico è stata straordinaria – commenta con soddisfazione l’assessore alla Cultura e al Turismo Gabriele Bazzucchi – Gualdo Tadino ha mostrato la sua anima più autentica, capace di intrecciare tradizione e innovazione, creando occasioni di svago, ascolto e condivisione per adulti, giovani e famiglie. Questo successo ci incoraggia a proseguire con rinnovato entusiasmo nel rendere la nostra città sempre più attrattiva e viva.“

“Un ringraziamento agli uffici comunali, al Polo Museale e a tutte le associazioni, i commercianti e i cittadini che, in varie forme e modalità, hanno contribuito agli aspetti tecnici logistici ed amministrativi del calendario estivo – prosegue l’assessore – Le iniziative continueranno nel mese di settembre con i festeggiamenti per i Giochi de le Porte e a ottobre per gli eventi dedicati a San Francesco. Gualdo Tadino si afferma non solo come scrigno di arte e storia, ma anche come autentico crocevia di esperienze, in grado di incantare e conquistare ogni visitatore”.

“L’estate gualdese è stata di grande successo – evidenzia il sindaco Massimiliano Presciutti – con una partecipazione straordinaria di visitatori e cittadini che hanno animato la nostra città in tutti questi mesi e che proseguirà fino ai prossimi Giochi de le Porte. Un cartellone ricco, di qualità e pensato per tutti, ha valorizzato il patrimonio culturale e sociale di Gualdo Tadino, trasformandola in un centro vivo e accogliente.”

“Ringrazio l’assessore Bazzucchi, gli uffici comunali, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Continueremo su questa strada, con passione e impegno, per offrire una città sempre più aperta, attrattiva e ricca di opportunità”, conclude il primo cittadino.